SAP Concur 費用管理雲　助安信信貸提升營運效率

疫情加快企業數碼轉型步伐，過程中往往涉及大量投資及大幅度改革，員工需要時間從新適應系統及工作流程，對企業的生產力及效率構成龐大壓力。當中，嚴謹的監管法規要求令數碼轉型對金融服務機構來說更為艱鉅。安信信貸透過配置SAP Concur Expense及Concur Invoice，進行數碼及自動化費用管理，以符合其特殊而嚴格的監管法規要求，同時提高營運效率，滿足其迅速增長的業務發展需要。



低效率與嚴格法規 數碼轉型迫切需求



市場及監管環境持續轉變，金融機構需要提升效率、優化成本，同時滿足公司日益增長的業務，令他們對科技有著迫切的需求。作為香港領先的非銀行消費金融集團之一，安信信貸每月需處理至少500份帳單及費用報銷。在數碼轉型前，這些龐大的工作量主要由人手處理，但由於信貸工作涉及複雜的支出管理流程，不同類型的費用各有不同的批准限制，同時又要確保滿足各項規則和要求，層層人手審批及審查複雜而漫長，不但為審計程序帶來巨大困難，亦減慢審批流程效率。



安信信貸有限公司財務總監伍彪翔坦言：「數碼轉型需要企業對其業務流程及營運模式進行大幅度改革，在金融機構實現數碼化的過程中構成龐大阻力。」SAP Concur 解決方案，則是實現安信信貸數碼化策略的關鍵，他解釋：「SAP Concur 協助我們更有效率地分配工作，對公司的資源規劃起了決定性的作用。同時，SAP Concur 解決方案能提供更佳的數據可視性，讓我們能更深入了解業務及財務狀況，從而作出更明智的決定來規劃預算。」

增加人力資源彈性 靈活管理以提高效率及可視性



SAP Concur 透過人工智能及機器學習，針對不同的費用種類、費用限額規則等制定審批條件，度身定制最切合需要的費用限額審批模型，並自動觸發相關審批流程，以符合其嚴謹合規需要。若輸入的數據與相對的費用限額不符，解決方案將自動向審批者及審核者發出警示信息，大幅減低錯誤及欺詐風險。同時管理層及支援團隊亦無需反覆以人手審查每筆費用及相關數據，簡化財務部門的費用審核及預算預測工作流程，釋放大量人手，讓企業更好地規劃資源，將人力重新分配至有價值的項目讓工作變得簡單快捷。個人化的設計及靈活配置，讓客戶能透過適合企業自身的方式使用軟件，更能讓員工盡快適應新系統，瞬即投入工作。



SAP Concur 費用管理雲能通過系統綜合儀表板，準確地顯示安信信貸的日常開支及應付帳單，提供實時數據可視性，無需任何手動處理就能追溯、擷取及分析費用數據，以作費用控制、損益管理，以及現金流跨年預測。例如，審計員可以通過在線SAP Concur 平台，輕鬆檢查及查看公司每張帳單及費用的電子副本。Concur Expense及Concur Invoice亦簡化從數據輸入、審核至批准費用的整個財務流程，為安信信貸在日常費用報銷和帳單管理方面提供更佳的數據可視性，對其財務團隊進行策略性的費用控制評估，以及對下年度的預算規劃發揮了關鍵作用。

SAP Concur 大中華區總經理林星華說，在新冠疫情下，要建立具前瞻性及靈活的業務變得別具挑戰性，而科技已成為決定一間企業能否應對與日俱增的市場需要及保持市場領先地位的關鍵。他表示：「很榮幸能為安信信貸提供解決方案，協助他們利用數據及數碼化的管理模式，提升其業務發展潛力。」



SAP Concur 一直致力成為本地不同規模的企業及財務機構的可靠夥伴，使他們能在疫情間及將來持續蓬勃發展，並以領先業界的自動化開支管理解決方案，支援企業繼續實現數碼轉型。



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（資訊由客戶提供）