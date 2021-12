教大人文學院提供教資會資助高年級學士學位課程　助副學位畢業生透過非聯招升讀大學

▲ 教大人文學院培育語文專才,羅穎欣(左)及林芷瑜(右)均認為, 課程有助學生發展多元出路。

語文是學習其他知識的基礎,在商業職場上也是一種跨行業的技能。香港教育大學(下稱「教大」)人文學院,推出「語文研究榮譽文學士(中文主修 / 英文主修)」、「漢語作為第二語言教學榮譽文學士」,還有今年新增的「英語研究及數碼傳訊榮譽文學士」,助學生發展多元化的升學和職業路向,讓他們在教育、商業、傳媒、國際創新科技企業等行業範疇,也能發揮所長。

香港教育大學人文學院專注發展人文學科及相關的教育課程,範疇涵蓋語言、文學、文化、歷史及其相關的教學方法。除了五年制的教育學士及雙學位課程,學院亦有四年制文學士課程,其中「語文研究榮譽文學士(中文主修/英文主修)」課程設一年級入學及高年級入學;而「漢語作為第二語言教學榮譽文學士」及「英語研究及數碼傳訊榮譽文學士」*只設高年級入學,專為副學位課程畢業生提供升讀大學的途徑。



*2022/2023學年開始設高年級入學,亦計劃於2024/25學年開始設一年級入學。



新課程結合英語與數碼科技應用



近年各行各業都積極引入新科技,特別是教育、媒體、新聞、出版等行業亦進行數碼化轉型。教大人文學院新增的「英語研究及數碼傳訊榮譽文學士」(Bachelor of Arts (Honours) in English Studies and Digital Communication),課程結合專業英語培訓與數碼科技的應用,例如數碼化工具應用,數碼資源管理和信息處理能力等,同時亦會培養學生的國際視野,跨文化溝通技巧等。理論及實踐並重,為畢業生做好就業準備。

▲ 羅穎欣(Niki)希望成為教師,她認為報讀教大漢語作為第二語言教學課程,將來的教學出路更廣闊。

漢語作為第二語言 教學出路更廣闊



自小熱愛中文的羅穎欣(Niki),自高中起當補習老師。每當學生有進步,就令她有很大滿足感和成就感,因而萌生當老師的念頭。修畢中國語文及文學副學士課程,在考慮銜接大學時,她發現教大人文學院開辦的高年級入學課程,其中「漢語作為第二語言教學榮譽文學士」(Bachelor of Arts (Honours) in Teaching Chinese as a Second Language)更是教大獨有的課程。考慮到香港部分本地學校有非華語學生,國際學校的中文也是學生的第二語言,她認為報讀這一科將來的教學出路可以更廣闊。



Niki於2020年以GPA3.7的佳績於副學士畢業,成功以非聯招入讀「漢語作為第二語言教學榮譽文學士」的三年級,更獲得人文學院的兩萬元入學獎學金。課程提供教學理論和兒童語言發展等科目,她了解到非華語學生的語言水平不同,因此課堂設計及教學策略都要有所調整。「本地學校可以一堂教完一篇篇章,但非華語學生可能一堂只能教幾個詞語,要從字形、部件、寫法逐一拆解。」此外,課堂不能以單向式教學,需要設計較多互動元素的活動,例如小組遊戲,老師發問環節等,助非華語學生逐步掌握中文。



畢業出路選擇多 計劃進修PGDE當教師



在三年級第一個學期,Niki選修了「漢語語音學」,她的研究題目是大學生普通話「兒化音」,她撰寫問卷,在校內邀請學生做實驗,並分析相關數據。導師在課堂上教授數據分析方法及使用Praat語音學軟件,對數碼化的語音信號進行處理,再製成文字報告,而這個研究更延伸成為Niki的畢業論文。



受疫情影響,原本在三年級下學期於北京語言大學進行的實習,延至四年級,並以網課形式進行。Niki表示,她將會開展為期一個月的實習,包括觀課、撰寫教案和授課,實踐所學。即將學士畢業的她,計劃修讀學位教師教育文憑(PGDE),向教學路進發。除了成為老師,Niki表示,以往有師兄姊會進修成為言語治療師,幫助有需要的兒童及成人進行診斷及治療。

▲ 林芷瑜(Anastasia)認為,教大語文研究課程可助提升語文素質。

結合文學語言學 提升語文素質



現於教大人文學院就讀三年級的林芷瑜(Anastasia),高中時已對英文及語言學深感興趣,在JUPAS選科時,決定以興趣先行,報讀教大人文學院的「語文研究榮譽文學士(英文主修)」(Bachelor of Arts (Honours) in Language Studies (English Major))。她表示,課程涵蓋多個範疇,其中最有挑戰性的是文學,需要閱讀和撰文剖析不同時期的文學作品,「一開始要慢慢適應,但過後就發現當中的樂趣,而且只要肯主動發問,無論甚麼問題,老師都會盡力解答。」



除了主修英文,Anastasia亦須副修中文,例如媒體寫作、中西文學比較等,有助提升語文素質。她還選修了日文。學院與日本名城大學(Meijo University)合作,Anastasia可與日本大學生一起做專題研習及匯報,為她提供應用日文的機會。



參與教授語音學研究 學以致用



學習以外,Anastasia亦享受教大的校園生活,她參加了劇社,參與道具製作;她亦自薦參與語言學及現代語言系助理教授李烱樂博士的語音學研究,研究需要招募二十名以粵語為母語的大學生,進行一系列的聆聽和發音實驗,測試他們能否分到長音和短音,Anastasia需要將收集回來的數據,利用統計學軟件進行分析,「過程中學到很多課外知識,例如我要自學統計學軟件、編寫程序等,獲益良多。」



將於明年畢業的Anastasia表示,目前對營銷方面有興趣,她喜歡構思新想法,而且有良好的中英文水平,「我可以用雙語撰寫文案,學以致用。」課程畢業生具備優秀的雙語能力,在職場選擇上更具優勢。過往亦有畢業生當上記者、進修PGDE成為老師、雜誌編輯、學術機構行政人員等,出路廣泛。

▲ 羅穎欣(左)及林芷瑜(右)均認為,課程給予學生空間在就讀期間探索前路,助學生發展多元化的升學和職業路向。

香港教育大學人文學院

查詢電話︰2948 7237

網址︰www.eduhk.hk/fhm



