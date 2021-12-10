中電「創新節能企業大獎」 推動企業低碳轉型

近年愈來愈多企業或機構把節能環保措施納入可持續營運策略，並積極實踐低碳轉型，以支持政府計劃在2050前實現「碳中和」目標。中電早前舉辦「創新節能企業大獎」頒獎禮，透過表揚機構及企業在節能環保、智慧能源管理及應用可再生能源方面的傑出表現，嘉許各行業先驅在節能減碳上的不斷創新，從而鼓勵更多機構及企業實踐智能營商。今屆「創新節能企業大獎」以「低碳未來‧智慧啟動」為主題，鼓勵工商界把握創新科技帶來的新機遇，提升營運效益並推動可持續發展，為低碳未來注入新動力。



隨着企業數碼轉型成為全球大趨勢，數據處理的需求亦與日俱增，而高密度伺服器亦成為行業不可或缺的配置，然而相關設備要維持全天候高效運作，過程中會產生較高熱能，並需要大量冷氣來冷卻機組。為實現數據中心的可持續發展，今屆「節能方案卓越大奬（企業/政府部門）」的得主—Equinix便以全方位的智能化措施，提升能源效益，對環保作出貢獻的同時，亦有助集團節省營運開支。

▲ 作為全球數碼基礎設施企業，Equinix 致力建設和營運高效而節能的數據中心。

智能化數據分析系統 持續優化能源效益

▲ Equinix運用智能管理系統，配合溫度和濕度等大數據分析，大大提升冷水機組能源效益。

數據中心過往單靠加大空調的製冷量用作抽濕，耗電量較高。有見及此，Equinix團隊遂採用措施分別控制溫度及濕度，一方面加裝抽濕設備集中控制濕度，亦可減輕冷氣系統製冷耗能。同時團隊將數據中心的數據機櫃之間的開放式通道改裝成屏蔽式通道，藉此防止熱空氣回流，加強降溫效果；更將冷水式空調系統的冷水供水溫度提升至16度，進一步提升系統的能源效益；全年可節省空調系統達20%用電量。

▲ 屏蔽式通道(右圖)較一般開放式通道(左圖)更可防止熱空氣回流，加強數據機組降溫效果。

Equinix考慮到各個數據機組有不同的散熱需要，遂於數據中心安裝感應器，透過智能系統（IoT Temperature Monitoring）實時分析各個數據機櫃的散熱需求及場內溫度，自動調節合適的製冷量並輸送至各區域，避免浪費能源。Equinix 的智慧能源管理方案可為其他企業或機構帶來啟發，推動更多創新節能方案。



中電多元方案助企業節能減碳



Equinix的成功方案亦是一個重新校驗的典型例子，中華電力企業客戶服務副總監羅國有先生表示，重新校驗鼓勵客戶通過檢視能源表現與實際需求，並於現有的設備上進行調校或加裝小型設備或系統以達至節能成效。由於投資成本相對低，而且較快體驗成效，非常適合各類客戶。「爲推廣此方法予更多客戶，今年我們推出中電『重新校驗約章計劃』，提供實用培訓以強化客戶對重新校驗工程的認知，並為企業旗下物業進行節能改善工程；同時配合免費的中電『能源審核服務』，為客戶找出潛在的節能空間，進一步提升節能表現。」中電亦積極協助工商客戶運用創新科技，包括透過各種IoT感測器，實時分析數據，按需求調節冷氣量，從而提升能源效益。

除此之外，工商客戶更可透過中電「綠適樓宇基金」申請資助，為其物業的公用地方實施節能改善及重新校驗工程，以縮短投資回本期之餘，長遠節省更多營運開支。中電期望與各界合作，透過發揮創意及實踐創新節能方案，攜手構建低碳智慧城市。

了解「創新節能企業大獎」的更多詳情及得獎機構資訊：

www.clp.com.hk/SEaward



（特約）