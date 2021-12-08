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香港樂高探索中心 聖誕Home Party設2米高LEGO幻光聖誕樹

副刊版 2021/12/08

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疫情下大家無法外遊，一眾聖誕裝飾反而瀰漫各廣場及景點。佔地3萬呎、以過千萬塊LEGO積木打造的香港樂高探索中心（LEGOLAND Discovery Centre Hong Kong），則與香港粉絲共

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欄名 : 本地遊

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