香港樂高探索中心 聖誕Home Party設2米高LEGO幻光聖誕樹 副刊版 2021/12/08 分享： 疫情下大家無法外遊，一眾聖誕裝飾反而瀰漫各廣場及景點。佔地3萬呎、以過千萬塊LEGO積木打造的香港樂高探索中心（LEGOLAND Discovery Centre Hong Kong），則與香港粉絲共 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 D2 Place聖誕化身日式荔忍山莊 忍者主題打卡位及道場體驗 2021/12/07 D2 Place聖誕化身日式荔忍山莊 忍者主題打卡位及道場體驗 商場推動綠色生活 設智能室內種植園 2021/12/06 商場推動綠色生活 設智能室內種植園 希慎廣場《蜘蛛俠：不戰無歸》主題展 蜘蛛俠與奇異博士原大雕像打卡場景 2021/12/04 希慎廣場《蜘蛛俠：不戰無歸》主題展 蜘蛛俠與奇異博士原大雕像打卡場景 PMQ年度deTour設計節展覽 有無用思考設計功能 4大跨界合作主題展品 2021/12/04 PMQ年度deTour設計節展覽 有無用思考設計功能 4大跨界合作主題展品 櫻桃小丸子盛裝現身銅鑼灣3商場 聖誕打卡位設期間限定精品店 2021/12/03 櫻桃小丸子盛裝現身銅鑼灣3商場 聖誕打卡位設期間限定精品店 設計 尖沙咀 K11 MUSEA 芬蘭 LEGO LEGOLAND