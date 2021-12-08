喜來登酒店推出香檳下午茶 送$350韓國雪花秀護膚套裝 副刊版 2021/12/08 分享： 香港喜來登酒店視佳廊與韓國護膚品牌雪花秀推出「Amber Holiday香檳下午茶」，供應期由即日至2022年1月31日。香檳下午茶由蠔酒吧主廚Oscar Chow與麵包及糕點部總廚Sam Chan合 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 灣仔會展推出聖誕自助餐 早鳥優惠可享85折 今日 灣仔會展推出聖誕自助餐 早鳥優惠可享85折 挪亞方舟度假酒店 新打造「宇宙漫遊記」主題客房 2021/12/06 挪亞方舟度假酒店 新打造「宇宙漫遊記」主題客房 觀塘茶記升級版Cafe 必點IG-able雲朵餐肉蛋多士 2021/12/06 觀塘茶記升級版Cafe 必點IG-able雲朵餐肉蛋多士 TASTING TABLE Japan Premium 日本直送高級御節料理賀新年 2021/12/03 TASTING TABLE Japan Premium 日本直送高級御節料理賀新年 購買iBakery聖誕禮籃滿千元 可獲贈ZOEE手帕 2021/12/03 購買iBakery聖誕禮籃滿千元 可獲贈ZOEE手帕 香港 產品 品牌 酒店 餐廳 美食 菜式 養生 灣仔 蛋