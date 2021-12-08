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喜來登酒店推出香檳下午茶 送$350韓國雪花秀護膚套裝

副刊版 2021/12/08

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香港喜來登酒店視佳廊與韓國護膚品牌雪花秀推出「Amber Holiday香檳下午茶」，供應期由即日至2022年1月31日。香檳下午茶由蠔酒吧主廚Oscar Chow與麵包及糕點部總廚Sam Chan合

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欄名 : 新鮮熱辣

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