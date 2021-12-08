灣仔會展推出聖誕自助餐 早鳥優惠可享85折

今個聖誕節，灣仔香港會議展覽中心的薈景餐廳推出聖誕節日主題自助午餐及晚餐，於12月16日或之前購買12月24、25日自助餐餐券，可享85折早鳥優惠。12月17日至23日購買可享9折優惠。

薈景的廚師團隊

...