灣仔會展推出聖誕自助餐 早鳥優惠可享85折 副刊版 2021/12/08 分享： 今個聖誕節，灣仔香港會議展覽中心的薈景餐廳推出聖誕節日主題自助午餐及晚餐，於12月16日或之前購買12月24、25日自助餐餐券，可享85折早鳥優惠。12月17日至23日購買可享9折優惠。 薈景的廚師團隊 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 喜來登酒店推出香檳下午茶 送$350韓國雪花秀護膚套裝 今日 喜來登酒店推出香檳下午茶 送$350韓國雪花秀護膚套裝 挪亞方舟度假酒店 新打造「宇宙漫遊記」主題客房 2021/12/06 挪亞方舟度假酒店 新打造「宇宙漫遊記」主題客房 觀塘茶記升級版Cafe 必點IG-able雲朵餐肉蛋多士 2021/12/06 觀塘茶記升級版Cafe 必點IG-able雲朵餐肉蛋多士 TASTING TABLE Japan Premium 日本直送高級御節料理賀新年 2021/12/03 TASTING TABLE Japan Premium 日本直送高級御節料理賀新年 購買iBakery聖誕禮籃滿千元 可獲贈ZOEE手帕 2021/12/03 購買iBakery聖誕禮籃滿千元 可獲贈ZOEE手帕 香港 產品 品牌 酒店 餐廳 美食 菜式 養生 灣仔 蛋