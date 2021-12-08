另一類被談論最多的北上創業是茶餐廳，以為香港人在這方面會有優勢。但現實是，現在才去投入這餐飲行業已太晚了。先不說年輕人新入行，從經驗和資本都可能欠缺，最大問題是當前所謂港式飲食潮已過於氾濫，好多投資方幾年前見大勢所趨，紛紛加入戰團，好處是確實一齊帶起了一陣港風，問題是新的玩法看來已非小本可以落地。

還有內地對茶餐廳市場的理解，跟香港的有些不同，更偏重裝修及推廣上的網紅風，以及對在地市場的掌握，如宣傳、食品種類、食家口味等，不能照搬在香港的理解過去。另外，現在的內地港式餐廳，最火爆的幾家，都變成連鎖經營，大開分店，不少也是純內地資本，和香港沒大關係。實際運作上，要做很多食品以外的技術開發，例如不可或缺的微訊號及手機結帳系統，這些都是在香港未必習慣的經營方式，也得先行學習熟悉，否則事倍功半。

以手機程序開發而言，是早早在手機介面上，開設茶餐廳的專頁或專用程式，客人每次登入就可完成看菜單，下單及結帳或外賣的功能。這重點，都不是單純幾個人有心有力、識得做廚房或樓面就可完成的。

如果說北上開茶餐廳還有機會的話，那應該不再在廣東省或上海這種地區開，反而可想想東部後開發城市，譬如福建（泉州及廈門），以至浙江、江蘇一帶的小城（不是南京杭州寧波等），因為這些華東城市有足夠潛力，而飲食口味較包容港式。

不是西部更有發展速度嗎？當然是，西安、成都、重慶都是奢華大牌子樂於開店的地方，可是飲食口味則相差好遠，好講究當地胃口，港式餐飲在這些重口味區域，常被人覺得太淡，且好食材較難把控。