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飛甩門

副刊版 2021/12/08

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上周四，港鐵在傍晚六時放工繁忙時間，發生「飛甩門」事件，那是港鐵通車以來，史上第一次。慶幸當時沒有乘客挨近車門，否則不堪設想。

港鐵表示，初步懷疑因為有廣告牌下方部件移位，並與車門發生碰撞，引致車門飛脫。這是港鐵提供的飛甩車門原因，但解釋是否令人覺得可接受，則是另一回事。乘客安全和人命攸關，起碼要正面回答以下疑團：一、廣告牌部件移位，為何負責更換廣告的單位如此甩漏？二、若是外判單位負責更換廣告，港鐵在更換廣告後有沒有再檢查，確保所有影響行車危險的因素都得以控制？三、為何車門一碰撞廣告牌移位部分，就即飛脫那樣兒戲？

又，處理公關災難有時需要用到補償或賠禮，以表道歉誠意，這招叫compensation，但要用得靚、令公眾受落的話，必須令人覺得賠禮者都有相當的犧牲。港鐵在飛甩門翌日宣布：「會向所有MTR Mobile登記用戶，存入1,000 MTR分作為小小心意。」真好奇這條蹺不知何方神聖想出來。首先，它表明登記用戶必須在十二月二日（即飛甩門意外當日）前下載港鐵個App，即是說，若公眾看到那1,000 MTR分宣布後才登記，真係sorry，已經太遲。而最關鍵的問題是：

究竟1,000 MTR分有何作為呢？原來，MTR個App要儲夠3,000分，才享有十蚊雞的車費折扣，即是說，1,000 MTR分只相等於港幣三個三銀錢，而條款是：登記人需要儲夠3000分（即要坐多400蚊港鐵，才可儲到剩餘的2,000分），先可以去換那十蚊雞的折扣優惠，結果被網民揶揄：「史詩級關公教材」、「終於明白成日叫人請勿靠近車門係咩解」、「竟然有3蚊派，真係開心到合唔埋口呀」……

補償或賠禮，切忌予人小家之觀感，若要人家使多400蚊，才攞到嗰三個零銀錢，老老實實，一間公司真係咁手緊的話，那倒不如慳啲啦！

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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