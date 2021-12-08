香港與內地通關終現曙光，特首林鄭月娥昨表示，通關初期將採取配額制，商務、公務客等優先獲得資格，相關局長正接觸業界商討配額安排；全國人大常委譚耀宗估計，最快年底可與內地局部通關，認為配額會優先給予公務及

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