林鄭：通關初配額制 商務公務優先 廠商會冀日2千個 方便春節前處理業務 港聞版 2021/12/08 分享： 香港與內地通關終現曙光，特首林鄭月娥昨表示，通關初期將採取配額制，商務、公務客等優先獲得資格，相關局長正接觸業界商討配額安排；全國人大常委譚耀宗估計，最快年底可與內地局部通關，認為配額會優先給予公務及 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 相關文章 「時代基因」未檢出Omicron 衞署暫剔除 今日 「時代基因」未檢出Omicron 衞署暫剔除 紐約強制私企員工 年底最少打1劑 今日 紐約強制私企員工 年底最少打1劑 智利70萬3至5歲童 開始接種科興 今日 智利70萬3至5歲童 開始接種科興 你可能感興趣 「時代基因」未檢出Omicron 衞署暫剔除 今日 01:00 「時代基因」未檢出Omicron 衞署暫剔除 紐約強制私企員工 年底最少打1劑 今日 01:00 紐約強制私企員工 年底最少打1劑 智利70萬3至5歲童 開始接種科興 今日 01:00 智利70萬3至5歲童 開始接種科興 林鄭月娥 新冠肺炎 香港 廣東省 口岸 譚耀宗 林健鋒 配額 疫情 銀行