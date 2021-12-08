洩逾13萬宗用戶資料 LINE Pay：無損私隱

通訊軟件LINE旗下的手機行動支付LINE Pay近日爆出現嚴重安全問題。LINE Pay官方於日本官網坦言，約13.3萬宗交易資訊被上傳到網上公開，受影響的包括日本、台灣及泰國用戶。

據《共同社》與《

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