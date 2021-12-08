  • 19°C
香港時間 : 20211208日 (三) 03:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

洩逾13萬宗用戶資料 LINE Pay：無損私隱

行政人員版 2021/12/08

分享：

通訊軟件LINE旗下的手機行動支付LINE Pay近日爆出現嚴重安全問題。LINE Pay官方於日本官網坦言，約13.3萬宗交易資訊被上傳到網上公開，受影響的包括日本、台灣及泰國用戶。

據《共同社》與《

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

輸入「Let it snow」 Apple Store屏幕飄雪
今日
輸入「Let it snow」 Apple Store屏幕飄雪
Google Photos Android手機可「上鎖」
2021/12/07
Google Photos Android手機可「上鎖」
美國白宮迎聖誕 Google更新街景照
2021/12/07
美國白宮迎聖誕 Google更新街景照
Uber升級安全功能 提醒繫安全帶路綫變化
2021/12/06
Uber升級安全功能 提醒繫安全帶路綫變化
Google首款Pixel智能錶 傳明春推與Apple Watch爭客
2021/12/06
Google首款Pixel智能錶 傳明春推與Apple Watch爭客
軟件 信用卡 LINE 銀行

上一篇文章

輸入「Let it snow」 Apple Store屏幕飄雪

下一篇文章

Mattel疫下管理心得 藉「玩樂」維繫員工
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？