洩逾13萬宗用戶資料 LINE Pay：無損私隱 行政人員版 2021/12/08 分享： 通訊軟件LINE旗下的手機行動支付LINE Pay近日爆出現嚴重安全問題。LINE Pay官方於日本官網坦言，約13.3萬宗交易資訊被上傳到網上公開，受影響的包括日本、台灣及泰國用戶。 據《共同社》與《 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 輸入「Let it snow」 Apple Store屏幕飄雪 今日 輸入「Let it snow」 Apple Store屏幕飄雪 Google Photos Android手機可「上鎖」 2021/12/07 Google Photos Android手機可「上鎖」 美國白宮迎聖誕 Google更新街景照 2021/12/07 美國白宮迎聖誕 Google更新街景照 Uber升級安全功能 提醒繫安全帶路綫變化 2021/12/06 Uber升級安全功能 提醒繫安全帶路綫變化 Google首款Pixel智能錶 傳明春推與Apple Watch爭客 2021/12/06 Google首款Pixel智能錶 傳明春推與Apple Watch爭客 軟件 信用卡 LINE 銀行