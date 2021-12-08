港鐵商場激賞回贈 半價換三星Flip 3 5G手機

港鐵旗下商場又有激賞回贈！黛安聽公關姊妹講，即日起至明年1月2日，購買指定時裝及美容商戶產品就有5倍商場積分，仲即送合共$800電子優惠券，可以開心掃聖誕和新年禮物。

姊妹話，MTR Mobile登記用戶喺德福廣場、The LOHAS康城等10個商場，只要喺指定商戶以電子貨幣單一消費$2,000或以上，即送$300港鐵商場電子優惠券，如果累積消費滿$5,000或以上，即送$500電子優惠券，多買多送。

另外，MTR Mobile登記用戶喺指定類別參與商戶消費滿指定金額，更可以超抵換領價購買人氣禮品，包括50部Samsung Flip 3 5G（256 GB）等，半價後只係$4,149，真係超抵啊！各商場仲有免費禮品可換領，包括Godiva價值$3,043嘅豪華禮籃等。

姊妹仲話，港鐵繼早前送出$850萬商場電子優惠券後，噚日再推出「一Click即搶加碼賞」，加碼送出$2,000萬、共6萬份電子優惠券，分別係5萬份$300電子優惠券，同埋1萬份$500時裝及美容電子優惠券。黛安聽聞活動開始10分鐘後，$500電子優惠券即時被搶完，非常受歡迎。

本文轉載自《晴報》

▲ SamsungFlip 3 5G

▲ Godiva豪華禮籃