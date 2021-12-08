2500燈泡 砌8米高DIOR「幸運星」 行政人員版 04:00 2021/12/08 分享： 聖誕節當然要去睇燈飾，好姊妹約咗黛安去ELEMENTS圓方，佢話圓方嘅金區設置咗國際時尚品牌DIOR嘅聖誕星裝飾，裝飾以品牌標誌性嘅「幸運星」為設計靈感，由一大一細嘅星星組成，充滿聖誕節氣氛，呢個裝飾用咗超過2,500顆燈泡砌成，璀璨嘅燈光點亮成個商場，必定會成為打卡熱點啦。 本文轉載自《晴報》 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 毛孩機場月曆 萌爆演繹12類旅客 今日 毛孩機場月曆 萌爆演繹12類旅客 八卦名利場 - 維港癲噹聖誕遊樂園 小襪兔阿讚貓揭序幕 今日 維港癲噹聖誕遊樂園 小襪兔阿讚貓揭序幕 八卦名利場 - 港鐵商場激賞回贈 半價換三星Flip 3 5G手機 今日 港鐵商場激賞回贈 半價換三星Flip 3 5G手機 八卦名利場 - 信和辦攝影大賽慶周年 獎品逾$13萬 2021/12/07 信和辦攝影大賽慶周年 獎品逾$13萬 八卦名利場 - 一田荃灣店優化回歸 明年多開3店 2021/12/07 一田荃灣店優化回歸 明年多開3店