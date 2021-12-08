2500燈泡 砌8米高DIOR「幸運星」

聖誕節當然要去睇燈飾，好姊妹約咗黛安去ELEMENTS圓方，佢話圓方嘅金區設置咗國際時尚品牌DIOR嘅聖誕星裝飾，裝飾以品牌標誌性嘅「幸運星」為設計靈感，由一大一細嘅星星組成，充滿聖誕節氣氛，呢個裝飾用咗超過2,500顆燈泡砌成，璀璨嘅燈光點亮成個商場，必定會成為打卡熱點啦。

本文轉載自《晴報》