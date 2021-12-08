積金易平台及可持續投資　建構強積金新生態

數碼轉型是全球大勢所趨，為港人提供基本退休保障的強積金制度亦與時並進，強制性公積金計劃管理局（積金局）現正密鑼緊鼓構建處理強積金計劃行政工作的公共電子平台─積金易平台，為制度進行全面數碼革新。另一方面，隨着綠色和可持續投資的發展愈來愈成熟，愈來愈多基金經理在投資決策之中加入可持續投資的元素。



積金局在11月26日舉辦年度大型研討會，主題為「未來路向︰數碼轉型及可持續投資」，並由財經事務及庫務局局長許正宇、積金局主席劉麥嘉軒及積金局署理行政總監鄭恩賜擔任主禮嘉賓。

▲ 財經事務及庫務局局長許正宇（中）、積金局主席劉麥嘉軒（左）及積金局署理行政總監鄭恩賜為研討會主持開幕儀式。

積金易平台打造全新強積金生態



積金局主席劉麥嘉軒在致開幕辭時說︰「數碼科技便利我們日常生活，對金融服務也不例外。新冠疫情凸顯科技的重要性並加速了數碼轉型的步伐。儘管目前未能完全掌握疫情對我們的全面影響，但對金融創新的需求肯定會愈來愈大。我們的職責就是要滿足這個需求。」她續指，積金易平台會以數碼科技應用為基礎，為強積金制度創造一個全新的生態系統，並提供更優質的用戶體驗，最終提升強積金制度的營運效率及降低計劃行政費。



劉麥嘉軒亦指出可持續投資將會成為金融業界的新常態，並呼籲強積金受託人立即採取行動，檢視財務風險及機遇，確保強積金計劃在成員退休後仍能提供可持續的回報。在研討會舉行當日，積金局公布了「可持續投資應用於強積金基金的投資及風險管理過程的原則（「原則」）」，為強積金受託人提供了一個將環境、社會和管治（ESG）因素納入投資決策、風險管理過程的一個高層次的框架，帶領強積金進一步邁向可持續發展。

▲ 積金局主席劉麥嘉軒

積金易運作10年累計可省300億



財經事務及庫務局局長許正宇致辭時則提到︰「在政府、積金局及強積金業界的共同努力下，我們開展了積金易電子平台的構建工作，務求集中處理不同強積金受託人的行政工作，以節省成本和提升強積金制度的效率。」他估計，積金易平台推出後，計劃成員須支付的計劃行政費預計已即時可平均降低30%；預計項目在十年內可累計節省高達300億元至400億元的行政成本。



許正宇亦表示︰「政府視綠色及可持續金融為金融服務業其中一個重要的機遇，而強積金亦不例外。我非常期待日後與積金局及業界探討如何進一步推動強積金的可持續投資。」

▲ 財經事務及庫務局局長許正宇

數碼轉型成為香港金融發展重點



在討論數碼轉型的環節中，政府資訊科技總監林偉喬、香港金融管理局（金管局）副總裁李達志及積金局執行董事（成員）許慧儀分別分享了香港在智慧城市、金融科技建設以及積金易平台的發展。

▲ 積金局執行董事（成員）許慧儀（左1）、政府資訊科技總監林偉喬（右2）及金管局副總裁李達志（左2），在研討會上分享了數碼轉型對香港發展的重要性。

▲ 積金局執行董事（成員）許慧儀

金融科技日漸成熟帶動強積金制度邁向全面電子化，積金局早於2017年已着手籌備積金易這個公共電子平台。許慧儀指出︰「目前約45%僱主採用電子渠道管理強積金事宜，較兩年多前的25%至30%有所提升，未來這個情況將會繼續提升。」她強調，積金易平台讓計劃成員和僱主均可以享用到一站式服務，數碼化的運作既可簡單管理強積金事宜，亦可以減少工序和出錯機會，更可創造收費下調的空間，讓計劃成員直接受惠，一舉多得。（積金易平台推進時間表見表一）

香港政府早在2017年公布了《香港智慧城市藍圖》，隨即着手推行快速支付系統「轉數快」、「智方便」一站式數碼服務平台。林偉喬指去年公布的《香港智慧城市藍圖2.0》包括六大範疇，當中「智慧經濟」其中一項新措施是開發積金易平台。他表示︰「政府致力推動香港發展為國際創新科技中心，除了科學園和數碼港外，亦積極與深圳和粵港澳大灣區合作，發展深港科技創新合作區。」

▲ 政府資訊科技總監林偉喬

在金融科技的發展上，金管局亦公布了「金融科技2025」策略，商業數據通（CDI）是其中一大重點項目，李達志說︰「金管局希望CDI可將數據標準化，在取得授權的情況下，連結不同數據提供者如電子商務、支付、電訊等，利用財務報告以外的替代數據，向金融機構提供數據，方便加快進行更準繩的信貸評估。」

▲ 金管局副總裁李達志

可持續投資保障大眾利益



在可持續投資的環節中，積金局營運總監朱擎知表示強積金制度作為市民的退休保障，必須時刻以強積金計劃成員利益為先。由於強積金的投資期可以長達數十年，資產透過點滴累積及複式效應滾存增值，絕不能忽視ESG風險的長期影響，否則有機會波及計劃成員的利益。



積金局過往一直推動強積金基金在可持續投資方面的發展，帶領業界合作應對氣候和環境風險，例如在制定相關政策時，局方參考了2019年10月由國際退休金監管機構組織（IOPS）所發布的指引及由綠色及可持續金融跨機構督導小組所訂立的綠色和可持續金融策略，在保障計劃成員的利益之餘，亦確保與全球標準和本地監管發展接軌。在去年5月，積金局亦聯同金管局及證券及期貨事務監察委員會（證監會）參與綠色和可持續金融跨機構督導小組，研究及制定香港綠色及可持續金融的政策和規管事宜。局方亦在今年8月至下年3月邀請業界專家舉行八場簡介會，推動可持續投資的教育。

▲ 積金局營運總監朱擎知

他續指，現時積金局發布的「原則」涵蓋管治、策略、風險管理及披露四大主要範疇，協助強積金受託人從金融風險管理的角度，把ESG因素納入強積金基金的投資及風險管理過程，並向強積金計劃成員作出相關披露。（見表二）

證監會中介機構監察科總監姚燕萍也表示近年大眾對於管理氣候風險及達至零排放的關注愈來愈高，她指今年8月證監會公布了《有關基金經理管理及披露氣候相關風險的諮詢總結》，並修訂《基金經理操守準則》，新的氣候相關風險管理規定會分階段實施，第一階段將於2022年8月20日開始。她續指業界普遍支持，各金融監管機構在管理氣候相關風險及打擊「漂綠」（greenwashing）行為方面，擔當起制定基本規定的角色。

▲ 證監會中介機構監察科總監姚燕萍

負責任投資原則（PRI）亞洲（中國及日本除外）主管James Robertson引述世界經濟論壇的報告，指在過去這十年，全球對ESG議題由經濟轉移至環境項目上，並分享了PRI 的6個負責任投資的原則。「總體來說，是將ESG問題納入投資分析、決策過程以及實踐，同時要合理披露投資項目內涉及ESG相關問題；推動投資業廣泛採納並貫徹落實負責任投資原則，並聯同業界提高負責任投資原則的施行效果，以及報告施行情況和進展。」

▲ 負責任投資原則（PRI）亞洲（中國及日本除外）主管James Robertson

積金局署理行政總監鄭恩賜為研討會作總結時強調︰「數碼轉型不再是一項選擇，而是必需要做的事。」他認為業界需要共同推動金融科技的發展，而積金易平台是積金局歷來最大改革，亦是《香港智慧城市藍圖2.0》的其中一項重點，在不斷進步的金融科技支持下，積金局致力建構一個全新的數碼強積金生態系統，讓香港市民受惠數碼科技帶來的好處。

▲ 積金局署理行政總監鄭恩賜

至於可持續投資方面，鄭恩賜說︰「如果不加以控制，氣候變化對社會、金融、經濟帶來的影響可能遠比疫情更大。疫症大流行、氣候變化正正是ESG關注的議題，強積金受託人必須將ESG風險納入投資和風險管理過程，以保障強積金計劃成員的利益。」

▲ 研討會吸引了眾多來自強積金業界、金融規管機構、專業團體、政府部門及其他相關界別的嘉賓出席。

（資料由客戶提供）