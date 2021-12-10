聯儲局或加快退市 潛在收益何處尋？　靈活創造潛在收益來源成關鍵



重要資料:

• 本基金，瑞銀（香港）環球收益債券基金（美元）主要投資於在環球（包括新興市場）債務證券，包括但不限於政府及非政府債券（包括地方當局、超國家團體、機構及企業實體發行的債券）﹔固定利率、可變利率（包括浮動利率）、通脹掛鈎、可換股、有抵押及無抵押的債務證券。• 本基金的投資可能承受與債務證券（例如信貸／交易對手風險、利率風險、評級下調風險、估值風險、信貸評級風險、波動性及流動性風險、主權債務風險以及與低於投資評級及／或無評級債務證券有關的風險）、貨幣及匯率風險、貨幣對沖及新興市場有關的風險。• 本基金投資於新興市場，可能涉及更多投資成熟市場通常不會面對的風險及特別考慮因素，例如流動性風險、貨幣風險／管制、政治及經濟不明朗因素、法律及稅務風險、交收風險、託管風險及高度波動性的可能性。• 本基金可投資於具有損失吸收特點的債務工具。該等工具須承受較傳統債務工具為高的風險，因為該等工具一般須承受在發生預定觸發事件時予以減記或者轉換為普通股的風險，而前述事件很可能非發行人所能控制。該等觸發事件屬複雜且難以預測，並可能導致該等工具的價值遭受重大或完全削減。• 本基金可運用金融衍生工具作投資及對沖用途。本基金的衍生工具風險承擔淨額最多可為本基金資產淨值的50%。金融衍生工具的運用可能涉及其他風險，例如交易對手／信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。• 就名稱中出現「-mdist」字樣的單位類別而言，基金經理可能酌情決定從本基金的資本中撥付或實際從本基金的資本中撥付股息（即從本基金總收益中撥付分派，並從本基金的資本中扣除／撥付所有或部分本基金費用及開支，導致本基金供派付分派的可分派收益增加），即退回或提取投資者原投資金額或該原投資金額應佔的任何資本收益。任何該等股息可能導致每單位資產淨值即時減少。• 固定派息率類別（即名稱中具有「5%-mdist」字樣的類別單位）將在本基金具有負回報或虧損的時期繼續派息，使本基金的資產淨值進一步減少。• 本投資可能涉及風險，有可能導致投資者損失部分或全部投資金額。• 投資者不應單憑本文件決定投資於本基金，而應閱讀相關銷售文件，以了解更多詳情（包括風險因素）。• 投資者須對所作出的投資決定負責，如有需要，應尋求獨立的財務及專業意見。



短期利率市場正在發出一個明確信號：全球緊縮的貨幣政策即將來臨。



過去一個月，包括美國、英國、歐盟、加拿大、瑞典、挪威、紐西蘭及澳洲在內的八大成熟市場，其一年隔夜拆息水平翻了一倍至1%左右¹，外界認為近期通脹升溫，將促使央行作出行動。對於債券投資者而言，目前的問題已不是央行何時收緊政策，而是會收緊多少。



緊縮貨幣政策即將來臨



總括而言，市場認為央行的收緊幅度不大，且已消化了提早加息這個因素。預計美國將在今年稍後時間實行退市，其後逐步將每月資產購買的數量降至零，繼而迎來第一次加息，當然，實際的加息幅度及時間，仍然要視乎未來的經濟走勢。



儘管政策收緊的日子即將來臨，但市場似乎不太相信中線經濟增長走勢樂觀。然而投資者或許低估了經濟的穩健性，在是次經濟周期中，名義國內生產總值 的增長或將高於預期，企業資產負債表強勁，也開始增加資本投資。事實上，通脹升溫或者已預視了未來經濟將迎來較強勁增長。



傳統手法難以應對利率風險



在這種宏觀經濟格局下，究竟債券投資者應怎樣部署？



我們相信，單純持有傳統的政府債券，已未能滿足投資者對於收益的渴求。瑞銀環球收益債券基金不受任何基準指數的限制，主動地在政府債券之外尋找更佳的收益機遇，同時積極地管理利率風險。



我們的組合橫跨全球，並結合不同的收益工具，靈活調控債券的類型、評級、存續期、貨幣，務求開拓更多潛在收益來源。目的是令整體的投資組合維持於投資評級水平，同時隨著經濟周期的運行而靈活調整部署，在各個階段均為投資者創造潛在收益機會。

¹ 資料來源：瑞銀資產管理、彭博。數據截至 2021 年 11 月。