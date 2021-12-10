實踐可持續使命　Mastercard®多元方案推動綠色經濟

金融科技的發展除為金融業界帶來新機遇，同時亦給予大眾嶄新的服務體驗。為探討主導未來金融服務的重大科技發展，全球最大型的金融科技節——新加坡金融科技節（Singapore FinTech Festival，下稱SFF）已於今年11月 8至12日以混合模式於綫上綫下同步舉行，而作為是次活動的主要贊助商，Mastercard更在活動中展示了多項嶄新的技術和服務。想知這些金融科技如何改變你我的生活，以及構建可持續發展的數碼經濟？立即為大家揭曉。



為推動和實現具包容性的數碼經濟，Mastercard早於2020年起達成普及金融覆蓋5億人口的目標，並承諾在2025年前，將普及金融覆蓋至全球10億人口。而在早前舉辦的SFF中，Mastercard進一步展示多項創新的支付和消費產品及方案，藉此推動新一代互聯網應用和服務在Web 3.0下的金融科技發展，同時以再次突顯品牌的使命——致力建構更具包容性及可持續發展的數碼經濟。

▲ 在早前舉辦的新加坡金融科技節中，Mastercard展示多項創新的支付和消費產品及方案。

以金融科技從消費改變生活習慣



隨着電子支付技術的進步，加上疫情令非接觸式支付與網上購物大行其道，預料有關支付與消費模式將愈趨普及。有見及此，Mastercard以SFF作平台，再次展示「數碼優先」的產品，為消費者提供更快捷、安全的支付選項，讓他們能夠輕鬆地在網上申請虛擬銀行卡即時消費，並將其綁定到常用的電子錢包，透過智能電話、智能手錶或其他智能裝置來作電子支付，整個過程既環保兼具靈活性。



其實電子支付不只為消費者的生活帶來便利，同時亦有助他們了解個人的消費習慣，以至因消費而產生的碳排放量。因見消費者對環保產品、可持續發展的重視，Mastercard在SFF舉行期間亦宣布與合作夥伴Doconomy共同開發「碳排放計算器」（Carbon Calculator），讓持卡人能記錄他們購買不同產品時所產生的碳排放量，從而更了解其習慣對碳排放的影響，推動他們一起為可持續發展出一分力。

▲ Mastercard宣布與合作夥伴Doconomy共同開發「碳排放計算器」（Carbon Calculator），讓持卡人能記錄他們購買不同產品時所產生的碳排放量。

研究顯示消費者重視品牌可持續性



事實上，隨着意識形態的轉變，消費者愈來愈關注品牌背後的理念。在支持及參與SFF以外，Mastercard又進行了一項名為Mastercard Proprietary CVP Survey的研究，當中顯示消費者傾向追求致力傳播可持續發展意識的品牌，意味着可持續產品能有效提升品牌價值和協助業務增長，包括追蹤碳排放的支付方式亦受大眾認可。



研究又指出，85%的本港消費者重視其消費習慣對環境的影響；而近7成本港消費者更會把可持續性納入購買時裝商品時的考慮因素，當購買價格等同的選項時，會傾向選擇對環境、對地球有利的商品。



設立平台共建環保解決方案



因應市場的發展趨勢，Mastercard早前宣布在瑞典建立首個可持續發展創新實驗室，以創新的解決方案實現其推動的願景。透過持續發展更具可持續性的數碼經濟，實驗室將提供平台予各大品牌，聯合確立更強大的環保解決方案，為企業和消費者構建橋樑，共同致力參與氣候行動。



此外，配合全球經濟的數碼化發展，該實驗室又會幫助企業及消費者改變他們的生產、分銷及購買產品和服務的方式，並以Mastercard在普及金融等領域的經驗為本，進一步探究如何應用 5G、量子及先進人工智能技術，應對環境的新挑戰。



融入生活助消費者認識環保



由於可持續發展乃大勢所趨，Mastercard最近加入了 1.5 degree Supply Chain Leaders 供應鏈領導計劃，重點解決供應商網絡所產生的溫室氣體排放問題，實踐品牌於 2050 年實現零排放的承諾。而考慮到棄置的信用卡會對環境帶來影響，Mastercard又率先利用「可持續材料目錄」（Sustainable Card Materials Directory）核准的環保物料為消費者製造信用卡，而有關信用卡至今已生產逾1千萬張。



為推動更多持份者為可持續發展而努力，Mastercard早前與全球超過 65 個合作夥伴組成Priceless Planet Coalition，目標在5年內種植 1 億棵樹木。而在今年11月，品牌又先後舉辦了與環保相關的工作坊，以及英雄聯盟限量紀念品競投拍賣活動。兩項活動的全數收益均撥捐Priceless Planet Coalition，用作種植2,148棵樹，讓消費者能透過這些活動為環保出一分力。



（特約）