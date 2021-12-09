跟朋友聚會，不論是感情深厚的老朋友還是初相識，最常見的一句話，就是：「我不想見到你。」他們說時認真，但醫生一點也不介意，因不時也收到朋友電話或短訊說：「我很想馬上見到你！」或「我有家人很想馬上見你。」

當然，他們是指不想見到腫瘤科醫生，將心比己，醫生也不想見到自己，也就是說，沒有人會希望遇上癌症這棘手問題。當朋友說不想見到醫生，也只是指不想患癌。曾有一位不大認識的人問：「你是否覺得腫瘤科醫生是厭惡性職業？」醫生對這人的無知有點愕然，行醫幾十年，從未感到被病人厭惡，用先進科學方法為病人治病，不論成與敗，只要曾經一起努力過，跟病人的關係絕無半點厭惡可言，唯一厭惡的，就是癌症，而在這骨節眼上，醫生和病人是站在同一陣綫，共同對抗的。

初時，朋友說不想見到醫生，心底也可能有半分不自在，但明白到病人所怕的，是病而不是醫生，便開始把行醫看成一份保險。買健康保險時，也不想有機會使用它；但當有需要時，這保險便是「合時雨」。故此，腫瘤科醫生不應是厭惡性職業，而是一份「合時雨」行業。

「生扶拱合，時雨滋苗」，行醫跟六爻占卜，也有相符之處，機緣巧合地遇上，也未知會否有互助互扶之時。「伏者遇之則起，用神見之吉」，見到腫瘤科醫生，是凶是吉，也得觀其三衰六旺之命數。