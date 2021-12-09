前兩篇提及，有些公關災難根本無得賠償或補償（compensation）。但有些卻在用賠償或補償這招時，用不得其法，遭恥笑或令人憤怒。

美國經濟學家John August List發現，犯了錯，除了道歉外，要加上補償，才能令人消氣，但若要這個補償行為奏效，就必須具備一項條件：補償行為要令對方／公眾都覺得犯錯者也付出了很大的代價（suffering a cost）。換句話說，要令人條氣順番，補償不能象徵式，又或令人覺得以補償為名、實則搵笨為實。舉個反面例子：

台灣老虎堂在一七年十一月開業，打着「以純手工手炒黑糖及自然質樸」的旗號為賣點，隨即引發排隊潮，但後來有自稱離職員工向傳媒爆料，指當時的老虎堂使用桶裝濃縮黑糖漿，根本並非品牌所標榜的「手炒黑糖」，且當中成分含焦糖色素。這是存心欺騙和誠信破產的公關災難，要拆彈的話，品牌要在道歉和補償行為上做得夠深、夠強、夠狠，讓公眾看到在這次錯失中，品牌也付上了很大代價，才能令公眾消氣、願意給它多一次機會。

但當時的老虎堂如何解說呢？一、先解釋以機器代替手工，是基於「不忍員工辛勞手工製作和消費者長時間等候」；二、強調「用料合法」；三、最荒謬的是，在面對誠信破產的公關危機中，竟宣布推買一送一「限量優惠」。品牌想出來的「補償」行動，未免太厚待自己和太小覷公眾智商了。當時有台北市議員公開指罵「被騙到懷疑人生」，亦有網民斥責此營銷當補償的屎蹺「厲害」，並嘲其「道歉還想炒作限量賺一波」。

「機炒扮手炒黑糖」是第一次搵笨，被踢爆後，還想藉「買一送一」再搵人多一次笨？失敗的公關，就有失敗的效果。學公關等如學做人，那其實已超越公關問題，而是人品和智慧的問題。品牌和人一樣，只想到自己利益、不停搵人笨者仍充斥四周，但你精人家都唔笨，搵得（人）笨多終遇「苦」，人家挑通眼眉來個睬你都傻，搵人笨者就只能食白果或自食其果，此乃人生定律，種甚麼因，得甚麼果。