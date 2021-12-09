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挪亞方舟螢幻聖誕親子體驗 玩鐳射槍夜光遙控車兼宇宙主題房Staycation

副刊版 2021/12/09

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未決定同小朋友點過聖誕節好？馬灣挪亞方舟有多個全新「螢」格體驗，由12月11日至2022年1月2日期間逢星期六、日及公眾假期，大玩智「螢」神射手遊戲、夜光遙控車大歷險，參與DIY工作坊，還可以入住「宇

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欄名 : 本地遊

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