SmarTone一站式服務 助長者「安心出行」 工商版 2021/12/09 分享： 本港今起進出食肆、街市及戲院等場所，必須使用「安心出行」。SmarTone現為長者及有需要人士提供智能手機支援，於全綫門市推一站式服務。 包括：門市專人教學，於全綫32間門市，有專人免費協助有需要長者， ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 商訊 最新專欄文章 更多 物流初創完成B輪融資 迎「快電商」需求拓亞洲 今日 物流初創完成B輪融資 迎「快電商」需求拓亞洲 星巴克聯乘LINE FRIENDS 聖誕限量商品綫上下售 2021/12/07 星巴克聯乘LINE FRIENDS 聖誕限量商品綫上下售 智能送餐機械人方案 系統互連月費$3188起 2021/12/07 智能送餐機械人方案 系統互連月費$3188起 IKEA今年產品名錄 改推Podcast版 2021/03/15 IKEA今年產品名錄 改推Podcast版 嘉年華郵輪 擬年底前全面復航 2021/03/15 嘉年華郵輪 擬年底前全面復航 商業 商業營銷 消費資訊 服務 5G 智能手機 街市 安心出行 SmarTone 流動充電器