SmarTone一站式服務 助長者「安心出行」

本港今起進出食肆、街市及戲院等場所，必須使用「安心出行」。SmarTone現為長者及有需要人士提供智能手機支援，於全綫門市推一站式服務。

包括：門市專人教學，於全綫32間門市，有專人免費協助有需要長者，

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