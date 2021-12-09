Google香港熱搜 消費券何詩蓓盧瀚霆上榜 行政人員版 2021/12/09 分享： 「Google香港年度搜尋榜」昨公布，分為13個類別，搜尋趨勢反映過去一年港人關心話題。 政府發放的5,000元電子消費券獲高度關注，「消費券登記」登上年度熱搜關鍵字及熱搜本地頭條的第1位。香港今年派出 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 富士即影即有復古相機 設屏幕預覽售1690元 今日 富士即影即有復古相機 設屏幕預覽售1690元 洩逾13萬宗用戶資料 LINE Pay：無損私隱 2021/12/08 洩逾13萬宗用戶資料 LINE Pay：無損私隱 輸入「Let it snow」 Apple Store屏幕飄雪 2021/12/08 輸入「Let it snow」 Apple Store屏幕飄雪 Google Photos Android手機可「上鎖」 2021/12/07 Google Photos Android手機可「上鎖」 美國白宮迎聖誕 Google更新街景照 2021/12/07 美國白宮迎聖誕 Google更新街景照 商業 社會民生 香港 運動 運動 Google 運動員 電子消費券 Mirror 姜濤