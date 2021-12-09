Google香港熱搜 消費券何詩蓓盧瀚霆上榜

「Google香港年度搜尋榜」昨公布，分為13個類別，搜尋趨勢反映過去一年港人關心話題。

政府發放的5,000元電子消費券獲高度關注，「消費券登記」登上年度熱搜關鍵字及熱搜本地頭條的第1位。香港今年派出

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