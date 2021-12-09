富士即影即有復古相機 設屏幕預覽售1690元 行政人員版 2021/12/09 分享： 富士（Fujifilm）近年積極推出玩味新產品吸客，最新推出的混合式旗艦級即影即有相機instax mini Evo，以復古造型率先搶攻日本市場。Fujifilm昨宣布，該機在港上市，售1,690元。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google香港熱搜 消費券何詩蓓盧瀚霆上榜 今日 Google香港熱搜 消費券何詩蓓盧瀚霆上榜 洩逾13萬宗用戶資料 LINE Pay：無損私隱 2021/12/08 洩逾13萬宗用戶資料 LINE Pay：無損私隱 輸入「Let it snow」 Apple Store屏幕飄雪 2021/12/08 輸入「Let it snow」 Apple Store屏幕飄雪 Google Photos Android手機可「上鎖」 2021/12/07 Google Photos Android手機可「上鎖」 美國白宮迎聖誕 Google更新街景照 2021/12/07 美國白宮迎聖誕 Google更新街景照 科技軟件 科技硬件 相機 富士 商業 商業營銷 消費資訊 產品 日本 攝影