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富士即影即有復古相機 設屏幕預覽售1690元

行政人員版 2021/12/09

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富士（Fujifilm）近年積極推出玩味新產品吸客，最新推出的混合式旗艦級即影即有相機instax mini Evo，以復古造型率先搶攻日本市場。Fujifilm昨宣布，該機在港上市，售1,690元。

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欄名 : 科技新知

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