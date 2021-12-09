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日殿堂級大師插畫作主題 葵興life@KCC市集「童」賀聖誕

行政人員版 04:00 2021/12/09

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就到聖誕，黛安收到風，位於葵興嘅life@KCC即日起至明年1月2日將舉辦「Merry Gift-mas聖誕童話市集」，以日本殿堂級插畫大師加藤真治筆下嘅童話世界作主題，即日起大家可以去商場內7個以小紅帽、大灰狼同黑白兔等角色為主題嘅聖誕小屋、鹿車同村莊等聖誕場景打卡，感受下童話世界嘅聖誕氣氛。

商場亦設期間限定店，等大家喺超過50款日本直送、由加藤真治親自設計嘅雜貨當中揀選心頭好；展期內喺商場以電子貨幣消費滿$100就可獲印花一個，儲滿指定印花更可換領限量版禮品一份。另市集喺周末同聖誕假期前後亦會舉辦本地Busker表演同「小紅帽」舞蹈表演，絕對不容錯過。

15手作品牌參與市集

黛安又聽講，商場會喺本月一連4個周末邀請15個本地手作品牌擺檔，出售鈎針編織品、茶包、手作飾物同手工皂等各式精品，等大家「尋寶」帶返屋企；如果嫌揀禮物太煩，只要喺場內以電子消費滿$300，仲可以去登記參加手作坊，喺聖誕前夕親自製作聖誕環保袋、松果聖誕樹或聖誕魔豆拼圖送畀親友，別有一番風味，黛安都快啲報名參加啦。

本文轉載自《晴報

市集中有加藤真治的作品集及其筆下角色場景供大家打卡

手作坊中可親自製作聖誕魔豆拼圖

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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