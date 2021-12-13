中小企逆市擴張業務　一定要識得用金融科技

疫情下電子商貿成為「新常態」，惟中小企普遍欠缺資源，銀行便擔當重要角色，不少中小企採用銀行提供的多項創新金融服務，利用科技節省人力及時間，集中精力擴展業務。



望新國際有限公司是本地電腦硬件設備及小型家電電商，與不同電商平台都有合作，公司致力向教育方面發展，銷售互動電子白板，現時出貨量為全香港前三，獲全港四成學校採用。該公司董事總經理勞碇光（Draco）直言，中小企最重要是資金流，不但用以拓展業務，更有助應對市場變化帶來的挑戰，很高興銀行提供全方位的銀行服務配合業務發展及營運需要。

▲ 勞碇光（Draco）表示，中小企須定期處理綜合收款、處理發薪等會計事務，也要不時為尋求合適的貸款融資以擴充業務。

綜合收款服務 專屬中小企服務平台



「以貸款為例，過往申請銀行貸款時需要準備不同的財務營運文件。現在銀行能使用第三方數據作為審批貸款參考，減少需要提供的文件，加快審批速度。這項替代數據有助我適時獲得貸款發展O2O業務。」Draco亦同時選用了BoC Bill綜合收款服務，是專為中小企而設的綜合交易管理服務平台，無論是實體店、Pop-up店、網店都可以不受地域限制，處理各種線上線下收款、銀行卡支付及本港非接觸式收款服務，並提供對賬、分析、統計等功能，有助加快收支流程，節省點算時間。



企業網上銀行平台 一站式管理賬戶服務



本港不少企業涉足內地及國際市場，要全天候靈活處理本地及跨境銀行事務。Draco透露：「中銀香港iGTB企業網上銀行平台提供一站式管理賬戶服務，讓我隨時隨地辦理轉賬、匯款、貨幣兌換、查閱電子結單、發薪等，大大提升營運效率。」



提升發薪指示效率 雲會計助管理賬目



企業不論大小，必須設立可靠的發薪機制及人事管理方案。Draco採用中銀香港發薪服務，直接透過網上平台執行發薪指示，在指定生效日支付薪金，方便省時。



隨着公司規模逐漸擴大，處理會計事務變得更複雜耗時，Draco指出：「中銀香港免費的『ERP雲服務–雲會計』將日常營運流程整合於一套管理平台，可即時查閱會計及財務資料，處理總賬、應收應付、現金管理、製作財務報表，更可直接連繫中銀香港的賬戶與會計賬目進行自動對賬，減省繁複輸入工序，有助提高財務決策效率。」



參與「商業數據通」 加快審批貸款流程



中銀香港作為中小企緊密合作夥伴，積極推動普惠金融，持續優化數字化服務, 協助中小企數碼轉型。中銀香港個人金融及財富管理部副總經理廖偉倫表示：「中銀香港除了提供iGTB NET及iGTB MOBILE一站式企業網上銀行服務、BoC Bill電子收款方案及ERP雲會計服務外，更通過『商業數據通』平台進行貸款審批，簡化了企業申請貸款程序，更有效協助中小企資金周轉。」



早前中銀香港在香港金融管理局「商業數據通」項目第二階段中，成為本港首家銀行在整個流程均使用商業數據為中小企客戶完成貸款審批。廖偉倫透露正積極研究於短期內推出線上企業貸款申請服務，為中小企提供更便捷的貸款申請渠道。

▲ 中銀香港個人金融及財富管理部副總經理廖偉倫

如想了解更多中銀香港數碼化銀行服務, 可致電 3988 2288 。



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