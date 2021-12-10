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灣仔設計光譜最新展覽 從創意設計中探討快樂定義

副刊版 2021/12/10

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甚麼是快樂？幸福快樂是人類的根本追求，但這個看似簡單的概念，事實上卻是抽象而虛無。這個位於灣仔設計光譜的《給快樂的設計》展覽，透過來自不同地方的展品，講解設計如何能為生活製造快樂，值得一看！

設計的基本

...

欄名 : 本地遊

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