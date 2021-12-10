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TKO Spot「不想運動運動會」 多個運動體驗免費任玩

副刊版 2021/12/10

分享：

將軍澳的TKO Spot聯乘法國運動用品專門店DECATHLON，於12月的周六及周日舉行TKO Spot X DECATHLON「不想運動運動會」，設有多種運動可供免費試玩，更有可愛打卡位可以影靚相

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欄名 : 本地遊

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