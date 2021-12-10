TKO Spot「不想運動運動會」 多個運動體驗免費任玩 副刊版 2021/12/10 分享： 將軍澳的TKO Spot聯乘法國運動用品專門店DECATHLON，於12月的周六及周日舉行TKO Spot X DECATHLON「不想運動運動會」，設有多種運動可供免費試玩，更有可愛打卡位可以影靚相 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 灣仔設計光譜最新展覽 從創意設計中探討快樂定義 今日 灣仔設計光譜最新展覽 從創意設計中探討快樂定義 挪亞方舟螢幻聖誕親子體驗 玩鐳射槍夜光遙控車兼宇宙主題房Staycation 2021/12/09 挪亞方舟螢幻聖誕親子體驗 玩鐳射槍夜光遙控車兼宇宙主題房Staycation 香港樂高探索中心 聖誕Home Party設2米高LEGO幻光聖誕樹 2021/12/08 香港樂高探索中心 聖誕Home Party設2米高LEGO幻光聖誕樹 D2 Place聖誕化身日式荔忍山莊 忍者主題打卡位及道場體驗 2021/12/07 D2 Place聖誕化身日式荔忍山莊 忍者主題打卡位及道場體驗 商場推動綠色生活 設智能室內種植園 2021/12/06 商場推動綠色生活 設智能室內種植園 商場活動 運動 親子活動