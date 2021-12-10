一步踏一步，一步比一步艱辛。

眼前一米是人生目標，惟走過這步後，下一個人生目標即現眼前，大腦和心臟早已警告身體正嚴重缺氧，向前走只靠一份意志跟這些生理信號對抗，停下來的誘力雖然很大，仍要克服引誘拼着老命也要向上爬。

認識不久的朋友相約行山，醫生以往也有行山經驗，美麗天氣下，走走陽明山水塘算是樂事。那天，醫生隨便拿起水瓶便出發，惟到達時，才發覺很不對勁。

一隊十多人，年紀參差，但位位體魄精壯。專業行山裝束一概具備，包括Running Bag（那是不停下來也可以用口管飲水那類），相對下，醫生穿着普通運動褲、T恤，手持一壺水瓶，一點兒也不專業。友儕介紹下，才知其中有馬拉松跑手，又有毅行者，還有長跑教練，醫生即時矮了一截。

這天要走四個山峰，其中包括：令人聞「崗」喪膽的孖崗山。此山位於赤柱以北，高度只有三百八十六米，未算太高，但從淺水灣坳上山，便要連綿不斷地走一千級樓梯。初時的二百級還算可以，但過了五百級，便可謂一步一艱辛，極不專業的醫生喘氣如牛慢慢地向上捱，陪伴團隊早已一口氣往上衝，但也有隊員放慢腳步為醫生打氣，憑着他們支持鼓勵，醫生終於不停步走完這千級階梯，到達時，更得到團隊鼓掌激勵。

人生路也是一樣，無論走得多艱辛，只需點兒鼓勵，便能以勝利姿態完成。

後記：醫生事後即買個Running Bag，追不上體力，也要追個型格。