前文提及,做錯事想公眾看在眼內順氣,那個compensation(賠償、補償或賠禮)要令人覺得涉事人/品牌/機構也付出了一個重大的代價(suffering a cost)。環觀世界各地,普羅大眾有那麼多的公憤或積怨,是看到明顯犯錯的人/品牌/機構,毋須為到自己的錯失而承受後果或代價。

因此,在處理公關事件上,compensation個個都自以為識做,但不是個個都做得漂亮。做得小家和小氣、又或補償、賠禮前,仲想搵人多次笨的話,不如乾脆不做,皆因只會令人繼續恥笑、氣憤或鬧爆。相比起那些孤寒庹縮的反面個案,以下是把compensation用得較好的例子:

二○一八年,美國星巴克發生有員工在店內歧視兩名黑人的公關災難:事緣兩名黑人坐在咖啡店等人,打算人齊才叫飲品,但員工斷定他們是「白撞」而致電報警,要求警察把兩人帶走。整個過程被其他人拍下,並上載社交媒體,連白人也看不過眼,斥責星巴克員工歧視黑人,有些白人顧客還挺身而出,質問星巴克:「若兩名黑人換了是我們(白人),你們還會報警嗎?」

事件愈鬧愈大之際,隨着Black Lives Matter來勢洶洶,星巴克立即公開宣布,美國逾八千分店會停業一天,向員工進行反種族歧視教育,並會支付兩位黑人全數大學學費。雖然公眾都知道,美國歷史深遠的種族歧視問題,哪有可能在一天內上個堂就可解決?但公司突然來一招,關掉全國逾八千分店一天,個個都估佢唔到。

有估計說,星巴克犧牲了當天起碼一千四百萬美元的營業額。這樣做,至少令公眾看到公司在彌補自己過失中,自願付出了一個很重大的代價(suffering a cost),這個做法不僅把杯葛聲音隨即減退,更獲《Forbes》讚揚「Starbucks Gets An A In Crisis Management」(星巴克在危機處理當中表現超班)。其後,不少機構如美粧品牌Sephora也向星巴克偷師,處理員工涉種族歧視事件,但世間所有事都是同一定律,第一個帶頭做的,始終最令人刮目相看。