前文提及，做錯事想公眾看在眼內順氣，那個compensation（賠償、補償或賠禮）要令人覺得涉事人／品牌／機構也付出了一個重大的代價（suffering a cost）。環觀世界各地，普羅大眾有那麼多的公憤或積怨，是看到明顯犯錯的人／品牌／機構，毋須為到自己的錯失而承受後果或代價。

因此，在處理公關事件上，compensation個個都自以為識做，但不是個個都做得漂亮。做得小家和小氣、又或補償、賠禮前，仲想搵人多次笨的話，不如乾脆不做，皆因只會令人繼續恥笑、氣憤或鬧爆。相比起那些孤寒庹縮的反面個案，以下是把compensation用得較好的例子：

二○一八年，美國星巴克發生有員工在店內歧視兩名黑人的公關災難：事緣兩名黑人坐在咖啡店等人，打算人齊才叫飲品，但員工斷定他們是「白撞」而致電報警，要求警察把兩人帶走。整個過程被其他人拍下，並上載社交媒體，連白人也看不過眼，斥責星巴克員工歧視黑人，有些白人顧客還挺身而出，質問星巴克：「若兩名黑人換了是我們（白人），你們還會報警嗎？」

事件愈鬧愈大之際，隨着Black Lives Matter來勢洶洶，星巴克立即公開宣布，美國逾八千分店會停業一天，向員工進行反種族歧視教育，並會支付兩位黑人全數大學學費。雖然公眾都知道，美國歷史深遠的種族歧視問題，哪有可能在一天內上個堂就可解決？但公司突然來一招，關掉全國逾八千分店一天，個個都估佢唔到。

有估計說，星巴克犧牲了當天起碼一千四百萬美元的營業額。這樣做，至少令公眾看到公司在彌補自己過失中，自願付出了一個很重大的代價（suffering a cost），這個做法不僅把杯葛聲音隨即減退，更獲《Forbes》讚揚「Starbucks Gets An A In Crisis Management」（星巴克在危機處理當中表現超班）。其後，不少機構如美粧品牌Sephora也向星巴克偷師，處理員工涉種族歧視事件，但世間所有事都是同一定律，第一個帶頭做的，始終最令人刮目相看。