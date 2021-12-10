平安夜到FUMI享用套餐 獲贈Evolcare天然護膚套裝 副刊版 2021/12/10 分享： 西日融和料理餐廳FUMI於聖誕節推出8道菜聖誕晚餐、節日滋味蟹宴早午及晚市放題，體驗不一樣的美味節慶。先介紹8道菜聖誕晚餐每位$1,080，12月24日及12月31日供應，精選菜式包括吞拿魚中腩刺身及 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 尖沙咀澳洲餐廳Hue 推出聖誕及新年佳節套餐 今日 尖沙咀澳洲餐廳Hue 推出聖誕及新年佳節套餐 灣仔會展推出聖誕自助餐 早鳥優惠可享85折 2021/12/08 灣仔會展推出聖誕自助餐 早鳥優惠可享85折 喜來登酒店推出香檳下午茶 送$350韓國雪花秀護膚套裝 2021/12/08 喜來登酒店推出香檳下午茶 送$350韓國雪花秀護膚套裝 挪亞方舟度假酒店 新打造「宇宙漫遊記」主題客房 2021/12/06 挪亞方舟度假酒店 新打造「宇宙漫遊記」主題客房 觀塘茶記升級版Cafe 必點IG-able雲朵餐肉蛋多士 2021/12/06 觀塘茶記升級版Cafe 必點IG-able雲朵餐肉蛋多士 餐廳 美食 尖沙咀 菜式 魚 蛋 甜品 咖啡 聖誕節 蛋糕