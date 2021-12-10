平安夜到FUMI享用套餐 獲贈Evolcare天然護膚套裝

西日融和料理餐廳FUMI於聖誕節推出8道菜聖誕晚餐、節日滋味蟹宴早午及晚市放題，體驗不一樣的美味節慶。先介紹8道菜聖誕晚餐每位$1,080，12月24日及12月31日供應，精選菜式包括吞拿魚中腩刺身及

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