尖沙咀澳洲餐廳Hue 推出聖誕及新年佳節套餐

位於尖沙咀香港藝術館的海景澳洲餐廳Hue，以醉人的天際綫美景為背景，帶來特色的聖誕節日午市和晚市套餐、香檳早午餐及節日下午茶套餐，營造濃厚的佳節氣氛。

12月24及25日推出聖誕節4道菜晚市套餐，價錢每

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