尖沙咀澳洲餐廳Hue 推出聖誕及新年佳節套餐 副刊版 2021/12/10 分享： 位於尖沙咀香港藝術館的海景澳洲餐廳Hue，以醉人的天際綫美景為背景，帶來特色的聖誕節日午市和晚市套餐、香檳早午餐及節日下午茶套餐，營造濃厚的佳節氣氛。 12月24及25日推出聖誕節4道菜晚市套餐，價錢每 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 平安夜到FUMI享用套餐 獲贈Evolcare天然護膚套裝 今日 平安夜到FUMI享用套餐 獲贈Evolcare天然護膚套裝 灣仔會展推出聖誕自助餐 早鳥優惠可享85折 2021/12/08 灣仔會展推出聖誕自助餐 早鳥優惠可享85折 喜來登酒店推出香檳下午茶 送$350韓國雪花秀護膚套裝 2021/12/08 喜來登酒店推出香檳下午茶 送$350韓國雪花秀護膚套裝 挪亞方舟度假酒店 新打造「宇宙漫遊記」主題客房 2021/12/06 挪亞方舟度假酒店 新打造「宇宙漫遊記」主題客房 觀塘茶記升級版Cafe 必點IG-able雲朵餐肉蛋多士 2021/12/06 觀塘茶記升級版Cafe 必點IG-able雲朵餐肉蛋多士 餐廳 美食 尖沙咀 菜式 魚 蛋 甜品 咖啡 聖誕節 蛋糕