csl. 5G×MIRROR Gallery 時代廣場設互動打卡點

csl.日前推出第二擊csl. 5G×MIRROR企劃，再推出新一批共18款MIRROR珍藏卡，包括12款MIRROR珍藏卡及6款AR珍藏卡，還有應節珍藏卡聖誕樹及聖誕掛飾。即日起在時代廣場616號舖

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