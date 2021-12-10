港鐵旗下5商場 韓國卡通人物迎聖誕 工商版 2021/12/10 分享： 港鐵旗下5個商場：海趣坊、新屯門商場、恒福商場、駿景廣場及Citylink，邀請了韓國卡通LYCHEE & FRIENDS與大眾一起過聖誕；同時帶來品牌精品，舉辦「XMAS賞得喜」活動供換購。 若有興趣 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 商訊 最新專欄文章 更多 csl. 5G×MIRROR Gallery 時代廣場設互動打卡點 今日 csl. 5G×MIRROR Gallery 時代廣場設互動打卡點 物流初創完成B輪融資 迎「快電商」需求拓亞洲 2021/12/09 物流初創完成B輪融資 迎「快電商」需求拓亞洲 SmarTone一站式服務 助長者「安心出行」 2021/12/09 SmarTone一站式服務 助長者「安心出行」 星巴克聯乘LINE FRIENDS 聖誕限量商品綫上下售 2021/12/07 星巴克聯乘LINE FRIENDS 聖誕限量商品綫上下售 智能送餐機械人方案 系統互連月費$3188起 2021/12/07 智能送餐機械人方案 系統互連月費$3188起 商業 商業營銷 消費資訊 商場 港鐵 港鐵 市集 美食市集