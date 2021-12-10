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三星兩款摺機系統更新 現屏幕閃爍低效能問題

行政人員版 2021/12/10

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三星近日為旗下兩款摺機Galaxy Z Fold3及Z Flip3推出系統更新，惟首先於南韓推送Android 12和One UI 4更新，已遇上阻滯。綜合外電報道，有不少南韓用戶在三星論壇上反映，摺

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欄名 : 科技新知

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