三星兩款摺機系統更新 現屏幕閃爍低效能問題 行政人員版 2021/12/10 分享： 三星近日為旗下兩款摺機Galaxy Z Fold3及Z Flip3推出系統更新，惟首先於南韓推送Android 12和One UI 4更新，已遇上阻滯。綜合外電報道，有不少南韓用戶在三星論壇上反映，摺 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Apple Wallet新技術 iPhone變Hyatt房門匙 今日 Apple Wallet新技術 iPhone變Hyatt房門匙 富士即影即有復古相機 設屏幕預覽售1690元 2021/12/09 富士即影即有復古相機 設屏幕預覽售1690元 Google香港熱搜 消費券何詩蓓盧瀚霆上榜 2021/12/09 Google香港熱搜 消費券何詩蓓盧瀚霆上榜 洩逾13萬宗用戶資料 LINE Pay：無損私隱 2021/12/08 洩逾13萬宗用戶資料 LINE Pay：無損私隱 輸入「Let it snow」 Apple Store屏幕飄雪 2021/12/08 輸入「Let it snow」 Apple Store屏幕飄雪 科技行業 科技軟件 科技硬件 商業 電子消費券 Android 服務 系統更新 IT技術