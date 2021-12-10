Apple Wallet新技術 iPhone變Hyatt房門匙 行政人員版 2021/12/10 分享： 蘋果（Apple）早前在全球開發者大會展示了將辦公室、酒店智能門匙引進Apple Wallet的計劃，昨宣布夥拍國際酒店集團凱悅（Hyatt），使用其Apple Wallet新技術，並由美國6間 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 三星兩款摺機系統更新 現屏幕閃爍低效能問題 今日 三星兩款摺機系統更新 現屏幕閃爍低效能問題 富士即影即有復古相機 設屏幕預覽售1690元 2021/12/09 富士即影即有復古相機 設屏幕預覽售1690元 Google香港熱搜 消費券何詩蓓盧瀚霆上榜 2021/12/09 Google香港熱搜 消費券何詩蓓盧瀚霆上榜 洩逾13萬宗用戶資料 LINE Pay：無損私隱 2021/12/08 洩逾13萬宗用戶資料 LINE Pay：無損私隱 輸入「Let it snow」 Apple Store屏幕飄雪 2021/12/08 輸入「Let it snow」 Apple Store屏幕飄雪 科技行業 科技軟件 科技硬件 Apple Apple Watch 美國 酒店 iPhone iOS watchOS