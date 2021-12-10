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Apple Wallet新技術 iPhone變Hyatt房門匙

行政人員版 2021/12/10

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蘋果（Apple）早前在全球開發者大會展示了將辦公室、酒店智能門匙引進Apple Wallet的計劃，昨宣布夥拍國際酒店集團凱悅（Hyatt），使用其Apple Wallet新技術，並由美國6間

...

欄名 : 科技新知

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