很多創業者問，應該獨自創業還是找合夥人？我認為除非想永遠保持一人公司，而且業務是自己的專業範疇，不大需要別人幫忙，不然我還是認為有合夥人比獨自創業的成功率較高。

合夥人之間，如果技能或性格都能互補，公司較能平衡健康地發展。我們認識的企業例如微軟、蘋果、臉書、阿里巴巴、騰訊等等，喬布斯、蓋茨、朱克伯格、馬雲或馬化騰的背後，也有他們的合夥人。很少成功的公司，創辦人是獨自創業的。

問題是，很多合夥人都不能經過時間的考驗，即使是成功的企業，成功之後也會「一山不能藏二虎」，微軟、蘋果和臉書的聯合創辦人，都相繼離開了。合夥人拆夥的比例，應該比離婚率還要高。

我認識的創業團隊，大部分也不能「白頭到老」。能夠互補的團隊，性格和能力都不同，創業初期會互補不足，發揮良好的協同效益；但日子久了，像失去戀愛激情的愛侶，忘了對方的優點，卻放大了對方的缺點。

我有個朋友的做法很值得參考。他跟另外兩個朋友一起創業，但後來同一個團隊再開展兩個不同的業務，現在他們每人負責管理一家公司，但有需要的時候也可以跟另外兩個商量，既有自己的天地，也能取長補短，結果幾十年來合作無間。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》