瑞銀論壇雲集社經金融翹楚　籲以創新變革響應可持續金融時代

可持續投資策略近年愈來愈受投資者重視及肯定，瑞銀作為可持續投資領域的全球領導者，為加強凝聚金融業界及投資者的力量，在上周一（11月29日）於網上舉辦「2021瑞銀可持續金融論壇」，雲集眾多國際政經領袖及金融行業專家eg. Al Gore，一同剖析可持續金融變革的關鍵所在。



瑞銀最新季度《投資者情緒調查》訪問了全球15個市場逾4,200名投資者或企業家，顯示大部分受訪者認為，可持續投資的回報與傳統投資看齊或更加理想，有69%受訪者尋求增加相關投資配置建議。另一方面，聯合國氣候變化會議(COP26)後多國政府承諾大力減排，市場預計「綠色」轉型將加速，資金需求亦會隨之上升，投資者在這一轉型過程中不但將擔任重要角色，同時還能從中獲益。



在論壇主題演講環節，DeepMind、Zoom、Impossible Foods等早期投資者「維港投資」（Horizons Ventures）共同創辦人周凱旋（Solina Chau），除了分享可持續發展的投資哲學外，亦與瑞銀財富管理亞太區聯席主管、瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲進行對談。

▲ 周凱旋（右）與盧彩雲進行對談。

無作為不能接受 社經領袖共同參與未來



目前，無論國家、企業還是個人層面，都著重「可持續發展」，但周凱旋一句道出現實的寫照：「人人想榮登極樂，卻不願往生」。她坦言，大家對如何前行仍存分歧，或不時被各地「噴霧式」（Ofuscated）政策弄得進退兩難，但深信通過投資未來，把科學與科技企業化，可讓回報與正能量兼而得之。



她直言人類面對氣候變化，最壞的時刻尚未來臨，若再無作為是不能接受的。她指出目前的合成生物科技猶如20世紀時的石油化學， DNA生物學將革新21世紀的人類社會，她亦以全球推出的植物肉、無動物奶製品、無牛皮革等為例，深信下個十年將有更多優質實惠的創新產品出現。



周凱旋鼓勵一眾「社經地位高階人士」支持可規模化的科技解決方案，盡最大努力減少對地球的破壞，而不犧牲GDP：「能者多勞，能者多責，雖然創新變革的結果往往難以預測，但我們仍能夠承受風險，應更勇於投資未來，讓下一代有宜居的世界。」



錯過未來也是風險 踏出改變世界第一步



被問及上市企業如何在追求盈利及可持續發展之間作出平衡，周凱旋表示明白上市企業的兩難，但強調總要踏出第一步：「若凝滯於過去，拘泥於今天，就會有錯過未來的風險。」對於如何展開改變世界的投資，她建議由自己最想改變的觀點開始：「可以先問自己，如果手上有魔術棒，會想改變甚麼呢？就從這裏開始。」



最後，她以愛因斯坦關於希望的格言作結：「學習昨天，活在今天，盼望明天。重要是不止發問」。



聚焦四大行業主題 剖析轉型進程



緊接專題演講，來自不同界別的專家及翹楚分別就金融、商業、房地產、時尚四大主題，剖析行業轉型的取向及步伐。首先，香港金融管理局副總裁李達志表示ESG投資回報較低的說法已不合時宜，從投資表現角度來看，綠色債券比一般債券表現更好，可為投資者帶來更佳的Alpha，但他亦提醒投資者須中長綫持續投入，才有較佳回報。

▲ 李達志（右），旁為瑞銀財富管理投資總監辦公室全球資產配置主管及環球投資管理亞太區聯席主席蘇安純。

畢馬威中國合夥人及KPMG IMPACT可持續金融事務全球聯席主席吳柏年坦言，近年董事會討論可持續發展，已從以往為了合規，轉變為由衷希望加強實踐，而成立可持續發展委員會的情況亦愈來愈普遍，這趨勢對家族企業亦然，反映商界對相關議題接受程度愈來愈高，相關行動要求亦有所提高。

▲ 吳柏年（右），旁為瑞銀集團亞洲槓桿債務資本市場綠色及可持續金融部主管Alvin Yeo。

來自房地產及時尚界別的翹楚，其後亦就這佔碳排放一定比例的兩大行業，分享其轉型策略及進程。瑞安房地產董事總經理（企業發展）羅寶瑜指出，由於建築業產生近40%的二氧化碳排放量，房地產行業亦愈來愈注重環保概念：「可持續發展是前所未有的全球化趨勢，以房地產行業為例，更多租戶要求我們加強實踐ESG，尤其不少跨國企業為配合碳中和目標，期望建築業可在設計及管理方面提供融入ESG的解決方案。」她建議發展商應與主要租戶攜手合作，致力在建築業的生命周期中向碳中和目標進發，鼓勵建築商採用更環保的新物料，推動行業的可持續發展，為社區注入更多綠色、健康、低碳的理念和正面影響力。

▲ 羅寶瑜（中）建議發展商應與租戶合作向碳中和目標進發，旁為綜滙建築設計創辦人徐騰（右）及瑞銀全球投資銀行部大中華地區總裁李鎮國（左）。

▲ 來自時尚界別的多位翹楚，包括Retykle創辦人兼行政總裁Sarah Garner（左二）、Everybody & Everyone創辦人及行政總裁曹穎惠（右二）及CanopyPlanet 創辦人兼執行董事Nicole Rycroft（右一），與瑞銀財富管理投資總監辦公室香港股票主管李智穎（左一）分享ESG如何改變整個行業生態。

▲ 論壇由瑞銀集團亞太區全球銀行部主管（左）與瑞銀行政總裁高級顧問、英倫銀行行長卡尼前顧問Huw van Steenis（右）對談揭開序幕，總結COP26大會結果及啟示。

▲ 在論壇尾聲的領袖對談環節，瑞銀邀請到美國前副總統戈爾（Al Gore，左）現身說法，為活動劃上完美句號。

（特約）