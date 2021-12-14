瑞銀論壇雲集社經金融翹楚　籲以創新變革響應可持續金融時代

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可持續投資策略近年愈來愈受投資者重視及肯定，瑞銀作為可持續投資領域的全球領導者，為加強凝聚金融業界及投資者的力量，在上周一（11月29日）於網上舉辦「2021瑞銀可持續金融論壇」，雲集眾多國際政經領袖及金融行業專家eg. Al Gore，一同剖析可持續金融變革的關鍵所在。
瑞銀最新季度《投資者情緒調查》訪問了全球15個市場逾4,200名投資者或企業家，顯示大部分受訪者認為，可持續投資的回報與傳統投資看齊或更加理想，有69%受訪者尋求增加相關投資配置建議。另一方面，聯合國氣候變化會議(COP26)後多國政府承諾大力減排，市場預計「綠色」轉型將加速，資金需求亦會隨之上升，投資者在這一轉型過程中不但將擔任重要角色，同時還能從中獲益。
在論壇主題演講環節，DeepMind、Zoom、Impossible Foods等早期投資者「維港投資」（Horizons Ventures）共同創辦人周凱旋（Solina Chau），除了分享可持續發展的投資哲學外，亦與瑞銀財富管理亞太區聯席主管、瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲進行對談。
無作為不能接受 社經領袖共同參與未來
目前，無論國家、企業還是個人層面，都著重「可持續發展」，但周凱旋一句道出現實的寫照：「人人想榮登極樂，卻不願往生」。她坦言，大家對如何前行仍存分歧，或不時被各地「噴霧式」（Ofuscated）政策弄得進退兩難，但深信通過投資未來，把科學與科技企業化，可讓回報與正能量兼而得之。
她直言人類面對氣候變化，最壞的時刻尚未來臨，若再無作為是不能接受的。她指出目前的合成生物科技猶如20世紀時的石油化學， DNA生物學將革新21世紀的人類社會，她亦以全球推出的植物肉、無動物奶製品、無牛皮革等為例，深信下個十年將有更多優質實惠的創新產品出現。
周凱旋鼓勵一眾「社經地位高階人士」支持可規模化的科技解決方案，盡最大努力減少對地球的破壞，而不犧牲GDP：「能者多勞，能者多責，雖然創新變革的結果往往難以預測，但我們仍能夠承受風險，應更勇於投資未來，讓下一代有宜居的世界。」
錯過未來也是風險 踏出改變世界第一步
被問及上市企業如何在追求盈利及可持續發展之間作出平衡，周凱旋表示明白上市企業的兩難，但強調總要踏出第一步：「若凝滯於過去，拘泥於今天，就會有錯過未來的風險。」對於如何展開改變世界的投資，她建議由自己最想改變的觀點開始：「可以先問自己，如果手上有魔術棒，會想改變甚麼呢？就從這裏開始。」
最後，她以愛因斯坦關於希望的格言作結：「學習昨天，活在今天，盼望明天。重要是不止發問」。
聚焦四大行業主題 剖析轉型進程
緊接專題演講，來自不同界別的專家及翹楚分別就金融、商業、房地產、時尚四大主題，剖析行業轉型的取向及步伐。首先，香港金融管理局副總裁李達志表示ESG投資回報較低的說法已不合時宜，從投資表現角度來看，綠色債券比一般債券表現更好，可為投資者帶來更佳的Alpha，但他亦提醒投資者須中長綫持續投入，才有較佳回報。
畢馬威中國合夥人及KPMG IMPACT可持續金融事務全球聯席主席吳柏年坦言，近年董事會討論可持續發展，已從以往為了合規，轉變為由衷希望加強實踐，而成立可持續發展委員會的情況亦愈來愈普遍，這趨勢對家族企業亦然，反映商界對相關議題接受程度愈來愈高，相關行動要求亦有所提高。
來自房地產及時尚界別的翹楚，其後亦就這佔碳排放一定比例的兩大行業，分享其轉型策略及進程。瑞安房地產董事總經理（企業發展）羅寶瑜指出，由於建築業產生近40%的二氧化碳排放量，房地產行業亦愈來愈注重環保概念：「可持續發展是前所未有的全球化趨勢，以房地產行業為例，更多租戶要求我們加強實踐ESG，尤其不少跨國企業為配合碳中和目標，期望建築業可在設計及管理方面提供融入ESG的解決方案。」她建議發展商應與主要租戶攜手合作，致力在建築業的生命周期中向碳中和目標進發，鼓勵建築商採用更環保的新物料，推動行業的可持續發展，為社區注入更多綠色、健康、低碳的理念和正面影響力。
（特約）