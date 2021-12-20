高通脹打亂退休準備　高股息率策略助對冲風險

近期美國通脹數據高企，10月消費者物價指數（CPI）升6.2%，創31年來新高，美國聯儲局主席鮑威爾亦表示通脹並非暫時性，央行收水絕非遙不可及，大家應為全球通脹做好準備¹。

收益率未能乎合投資者的需求



即使全球央行或於未來幾年結束量化寬鬆措施，利率將會逐步回升，但仍未能乎合投資者對收益的需求，投資者急切需為高通脹尋找高股息、低成本的投資機會，應對相對低的利率環境及高通脹的問題。

由於醫療科技進步，全球人口的預期壽命穩步上升。以香港為例，香港在1971年男性及女性平均壽命分別為67.8歲及75.3歲，在2020年增加至82.7歲及88.1歲。承前文所述，低收益率本來已未能滿足投資者的需求，壽命的延長便進一步增加了收益的差距，投資者由於將擁有更長的退休時間，因此，他們需要考慮能夠持續產生高收益的投資，從而使他們能夠降低壽命延長的風險並為退休做好充分準備²。



從下圖可見，自2000年以來，美國10年國債債券及香港10年政府債券的收益率均在近年持續向下，仍然屬於較低水平，單靠投資政府債券，收益難以應付通脹，更遑論放在銀行存款收息。

捕捉高股息率投資機遇



對股市歷史表現進行的研究顯示，具有較高收益的分紅股票不但具備提供高水平收益的潛力，同時具備跑贏大市的潛力。實際上，近年不少投資者轉向高股息率的投資策略。雖然股票一般被視為相對波動的資產，然而能夠持續派高息的公司，它們的盈利模式有更高的透明度及穩定性，例如公用股較少受經濟周期影響，盈利及派息比率不會大幅波動，因此派息亦透明及穩定。

此外，能夠持續有穩定高盈利及高派息政策的公司，它們往往是比較優質的龍頭公司，否則便難以在各種經濟周期中仍獲得穩定盈利，在競爭優勢下，營運模式及派息政策均有紀錄，投資者能更易預期企業未來的派息能力。

恒生高股息率指數8.7%³ 跑贏大市



若大家以為高收益股票只能派息而不賺價，那便大錯特錯。實際上，能夠提供較高收益的股票，不單提供較高收益，同時股價亦往往能跑贏大市。例如美股在1960年至2015年期間，股息率排行首10%的股票，不單平均收益率達到6.4%，而且總年度化回報達到近13%，相比美股指數標準普爾500指數的9.8%總年度化回報，高出近3.2個百分點⁴。



港股亦有恒生高股息率指數作為參考，截至2021年9月，該指數的年度化收益率為8.70%，遠高於恒生指數的2.9%⁵。而恒生高股息率指數在2012年12月成立至2021年10月的累計總回報達到80.31%，同期恒指指數為55.91%，再次大幅跑贏24.4個百分點，反映高股息策略於美國及香港市場在過去多數時間均能賺息又賺價⁶。

嚴謹的指數編製



實際上，恒生高股息率指數追蹤50 隻收益率最高的香港上市股票及房地產投資信託，而且對納入成分股的要求嚴謹，不時對成份股進行調整，保持指數高收益。例如該指數不單要求成份股有較高股息，而且要在一段時間有股息，至少在連續三個財政年度支付現金股息，而且如果在一年內股價最波動的25%證券，將會在重新檢示指數成份股時被排除，避免指數成分股波動。該指數同時覆蓋不少行業，從恒生指數中挑選來自九個行業的 50 隻成分股，降低行業和股票的特定風險⁷。因此，恒生高股息率指數能維持較高股息率的記錄，自2012 年 12 月成立到 2021 年 9 月，股息收益率在多次牛熊周期上下波幅為 4.08% 到 9.25%，為投資者提供較穩定收益。如果想投資賺息賺價，不妨考慮恒生高股息率指數的投資策略⁸。

投資者如有任何疑問，可致電 Global X ETFs Hong Kong 官方熱線：(852) 3555 5833 查詢。

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資料來源：

1. 彭博，2021年11月。

2. 香港特別行政區衛生署衛生防護中心，2020年。

3. 彭博，截至2021年9月30日。指數回報僅作說明用途，不可作為未來表現的指引或保證。管理費用、交易成本或其他開支並無反映於指數回報之內。變動表示自上一個營業日以來收市指數的水平變化。

4. Dartmouth，Kenneth R. French，2021年9月。(http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html)

5. 彭博，截至2021年9月30日。

6. 彭博，截至2021年10月31日。

7. 恒生指數，2021年。

8. 恒生指數，2021 年 10月。恒生高股息率指數反映在香港上市的高收益證券的整體表現。 恒生指數為一系列香港聯合交易所上市公司所組成的自由流通市值加權指數。過去表現並不代表未來表現。



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