80年前香港保衞戰 遊走柴灣赤柱記念戰爭遺痕 副刊版 2021/12/11 分享： 80年前的12月，香港正捲入太平洋戰爭的風眼中，日軍於12月18日開始攻擊，晚上登陸香港島，香港守軍展開頑抗。今天的的西灣國殤紀念墳場、赤柱軍人墳場，仍然豎立着昔日駐港英軍、加拿大陸軍的墓碑，莊嚴肅穆 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 Ultraman 50周年 360度全景登陸4商場 今日 Ultraman 50周年 360度全景登陸4商場 TKO Spot「不想運動運動會」 多個運動體驗免費任玩 2021/12/10 TKO Spot「不想運動運動會」 多個運動體驗免費任玩 灣仔設計光譜最新展覽 從創意設計中探討快樂定義 2021/12/10 灣仔設計光譜最新展覽 從創意設計中探討快樂定義 挪亞方舟螢幻聖誕親子體驗 玩鐳射槍夜光遙控車兼宇宙主題房Staycation 2021/12/09 挪亞方舟螢幻聖誕親子體驗 玩鐳射槍夜光遙控車兼宇宙主題房Staycation 香港樂高探索中心 聖誕Home Party設2米高LEGO幻光聖誕樹 2021/12/08 香港樂高探索中心 聖誕Home Party設2米高LEGO幻光聖誕樹 香港 英國 日本 法國 加拿大 戰爭 海軍 柴灣 古蹟 海灘