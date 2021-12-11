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80年前香港保衞戰 遊走柴灣赤柱記念戰爭遺痕

副刊版 2021/12/11

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80年前的12月，香港正捲入太平洋戰爭的風眼中，日軍於12月18日開始攻擊，晚上登陸香港島，香港守軍展開頑抗。今天的的西灣國殤紀念墳場、赤柱軍人墳場，仍然豎立着昔日駐港英軍、加拿大陸軍的墓碑，莊嚴肅穆

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欄名 : 本地遊

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