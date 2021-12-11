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酒店廚師教自製佳節派對小食 零難度15分鐘做聖誕樹薄餅

副刊版 2021/12/11

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還有兩星期便是聖誕節，在香港疫情暫時緩和的情況下，大家都蠢蠢欲動想在家開個小型派對，一起慶祝佳節的來臨。派對小食當然不能少，如果想快靚正的話，不妨跟Hotel Icon行政總廚何偉誠（Danny Ho

...

欄名 : 廚師教室

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