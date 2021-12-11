酒店廚師教自製佳節派對小食 零難度15分鐘做聖誕樹薄餅 副刊版 2021/12/11 分享： 還有兩星期便是聖誕節，在香港疫情暫時緩和的情況下，大家都蠢蠢欲動想在家開個小型派對，一起慶祝佳節的來臨。派對小食當然不能少，如果想快靚正的話，不妨跟Hotel Icon行政總廚何偉誠（Danny Ho ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 廚師教室 最新專欄文章 更多 米芝蓮大廚教香煎馬友魷魚肉餅 搓肉餅忌加水否則影響口感 2021/12/04 米芝蓮大廚教香煎馬友魷魚肉餅 搓肉餅忌加水否則影響口感 烹飪達人教牛油果青醬煙肉扁意粉 先滴檸檬汁免牛油果變黑 2021/11/27 烹飪達人教牛油果青醬煙肉扁意粉 先滴檸檬汁免牛油果變黑 韓籍主廚公開私房秘方 韓燒必備水原式醬醃牛仔骨 2021/11/20 韓籍主廚公開私房秘方 韓燒必備水原式醬醃牛仔骨 烹飪達人教整酥皮蘋果批 零難度爵屎必整 2021/11/06 烹飪達人教整酥皮蘋果批 零難度爵屎必整 烹飪達人教煮越式椰青蝦 用椰青水煮特別清甜 2021/10/30 烹飪達人教煮越式椰青蝦 用椰青水煮特別清甜 疫情 酒店 聖誕節 廚師 麵包