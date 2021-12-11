The YOHO Hub 主打2房及3房【即將開售】

【直擊新地王國版圖】The YOHO Hub（The YOHO Hub第B期）位於港鐵元朗站上蓋，4座住宅共1,030伙，全屬標準單位，不設特色戶，而1房面積最細317平方呎起，屬於YOHO系列樓盤最

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