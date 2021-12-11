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Grand YOHO 5年前開售呎價$1萬有找【2016年開售】

置業家居 2021/12/11

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【直擊新地王國版圖】Grand YOHO屬「YOHO」系列中最大型，提供逾2,500伙，屋苑鄰近港鐵元朗站，亦設有逾50項會所設施，2016年首批折實呎價僅由$9,931起。

Grand YOHO位於元

...

欄名 : 封面故事

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