Grand YOHO 5年前開售呎價$1萬有找【2016年開售】 置業家居 2021/12/11 分享： 【直擊新地王國版圖】Grand YOHO屬「YOHO」系列中最大型，提供逾2,500伙，屋苑鄰近港鐵元朗站，亦設有逾50項會所設施，2016年首批折實呎價僅由$9,931起。 Grand YOHO位於元 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 歷廿年發展進程 YOHO生活圈 銳變元朗心臟地帶 今日 歷廿年發展進程 YOHO生活圈 銳變元朗心臟地帶 新界西北二手頻破頂 或影響元朗站新盤定價 今日 新界西北二手頻破頂 或影響元朗站新盤定價 The YOHO Hub 主打2房及3房【即將開售】 今日 The YOHO Hub 主打2房及3房【即將開售】 YOHO Town 當年$74萬入場 現升值逾10倍【2003年開售】 今日 YOHO Town 當年$74萬入場 現升值逾10倍【2003年開售】 YOHO Midtown 連錄新高成交 2房高見$986萬【2010年開售】 今日 YOHO Midtown 連錄新高成交 2房高見$986萬【2010年開售】 你可能感興趣 歷廿年發展進程 YOHO生活圈 銳變元朗心臟地帶 今日 01:00 歷廿年發展進程 YOHO生活圈 銳變元朗心臟地帶 新界西北二手頻破頂 或影響元朗站新盤定價 今日 01:00 新界西北二手頻破頂 或影響元朗站新盤定價 The YOHO Hub 主打2房及3房【即將開售】 今日 01:00 The YOHO Hub 主打2房及3房【即將開售】 最新專欄文章 更多 歷廿年發展進程 YOHO生活圈 銳變元朗心臟地帶 今日 歷廿年發展進程 YOHO生活圈 銳變元朗心臟地帶 YOHO Midtown 連錄新高成交 2房高見$986萬【2010年開售】 今日 YOHO Midtown 連錄新高成交 2房高見$986萬【2010年開售】 YOHO Town 當年$74萬入場 現升值逾10倍【2003年開售】 今日 YOHO Town 當年$74萬入場 現升值逾10倍【2003年開售】 The YOHO Hub 主打2房及3房【即將開售】 今日 The YOHO Hub 主打2房及3房【即將開售】 新界西北二手頻破頂 或影響元朗站新盤定價 今日 新界西北二手頻破頂 或影響元朗站新盤定價 放盤 銀行 元朗區 二手市場