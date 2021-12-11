YOHO Town 當年$74萬入場 現升值逾10倍【2003年開售】

【直擊新地王國版圖】YOHO Town為「YOHO系列」首個推售的住宅項目，推售時正值香港沙士低迷期，發展商以低價促銷，由當年入場價$73.7萬，升至現今$750萬。

YOHO Town位於元朗元龍街8

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