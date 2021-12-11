YOHO Town 當年$74萬入場 現升值逾10倍【2003年開售】 置業家居 2021/12/11 分享： 【直擊新地王國版圖】YOHO Town為「YOHO系列」首個推售的住宅項目，推售時正值香港沙士低迷期，發展商以低價促銷，由當年入場價$73.7萬，升至現今$750萬。 YOHO Town位於元朗元龍街8 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 歷廿年發展進程 YOHO生活圈 銳變元朗心臟地帶 今日 歷廿年發展進程 YOHO生活圈 銳變元朗心臟地帶 新界西北二手頻破頂 或影響元朗站新盤定價 今日 新界西北二手頻破頂 或影響元朗站新盤定價 The YOHO Hub 主打2房及3房【即將開售】 今日 The YOHO Hub 主打2房及3房【即將開售】 Grand YOHO 5年前開售呎價$1萬有找【2016年開售】 今日 Grand YOHO 5年前開售呎價$1萬有找【2016年開售】 YOHO Midtown 連錄新高成交 2房高見$986萬【2010年開售】 今日 YOHO Midtown 連錄新高成交 2房高見$986萬【2010年開售】 你可能感興趣 歷廿年發展進程 YOHO生活圈 銳變元朗心臟地帶 今日 01:00 歷廿年發展進程 YOHO生活圈 銳變元朗心臟地帶 新界西北二手頻破頂 或影響元朗站新盤定價 今日 01:00 新界西北二手頻破頂 或影響元朗站新盤定價 The YOHO Hub 主打2房及3房【即將開售】 今日 01:00 The YOHO Hub 主打2房及3房【即將開售】 最新專欄文章 更多 歷廿年發展進程 YOHO生活圈 銳變元朗心臟地帶 今日 歷廿年發展進程 YOHO生活圈 銳變元朗心臟地帶 YOHO Midtown 連錄新高成交 2房高見$986萬【2010年開售】 今日 YOHO Midtown 連錄新高成交 2房高見$986萬【2010年開售】 Grand YOHO 5年前開售呎價$1萬有找【2016年開售】 今日 Grand YOHO 5年前開售呎價$1萬有找【2016年開售】 The YOHO Hub 主打2房及3房【即將開售】 今日 The YOHO Hub 主打2房及3房【即將開售】 新界西北二手頻破頂 或影響元朗站新盤定價 今日 新界西北二手頻破頂 或影響元朗站新盤定價 放盤 元朗區 二手市場