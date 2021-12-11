YOHO Midtown 連錄新高成交 2房高見$986萬【2010年開售】 置業家居 2021/12/11 分享： 【直擊新地王國版圖】YOHO Midtown屬「YOHO系列」第二個住宅項目，提供1,890個單位，主打2房及3房，YOHO Midtown近日接連錄得高價成交。 中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示， ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 歷廿年發展進程 YOHO生活圈 銳變元朗心臟地帶 今日 歷廿年發展進程 YOHO生活圈 銳變元朗心臟地帶 新界西北二手頻破頂 或影響元朗站新盤定價 今日 新界西北二手頻破頂 或影響元朗站新盤定價 The YOHO Hub 主打2房及3房【即將開售】 今日 The YOHO Hub 主打2房及3房【即將開售】 Grand YOHO 5年前開售呎價$1萬有找【2016年開售】 今日 Grand YOHO 5年前開售呎價$1萬有找【2016年開售】 YOHO Town 當年$74萬入場 現升值逾10倍【2003年開售】 今日 YOHO Town 當年$74萬入場 現升值逾10倍【2003年開售】 你可能感興趣 歷廿年發展進程 YOHO生活圈 銳變元朗心臟地帶 今日 01:00 歷廿年發展進程 YOHO生活圈 銳變元朗心臟地帶 新界西北二手頻破頂 或影響元朗站新盤定價 今日 01:00 新界西北二手頻破頂 或影響元朗站新盤定價 The YOHO Hub 主打2房及3房【即將開售】 今日 01:00 The YOHO Hub 主打2房及3房【即將開售】 最新專欄文章 更多 歷廿年發展進程 YOHO生活圈 銳變元朗心臟地帶 今日 歷廿年發展進程 YOHO生活圈 銳變元朗心臟地帶 YOHO Town 當年$74萬入場 現升值逾10倍【2003年開售】 今日 YOHO Town 當年$74萬入場 現升值逾10倍【2003年開售】 Grand YOHO 5年前開售呎價$1萬有找【2016年開售】 今日 Grand YOHO 5年前開售呎價$1萬有找【2016年開售】 The YOHO Hub 主打2房及3房【即將開售】 今日 The YOHO Hub 主打2房及3房【即將開售】 新界西北二手頻破頂 或影響元朗站新盤定價 今日 新界西北二手頻破頂 或影響元朗站新盤定價 中原地產 放盤 二手市場