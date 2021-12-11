歷廿年發展進程 YOHO生活圈 銳變元朗心臟地帶 置業家居 2021/12/11 分享： 元朗區已由新市鎮變成發展成熟社區，港鐵元朗站一帶更由住宅群及商場群變成「YOHO生活圈」，挾新界西北最大商場及屯馬綫優勢，YOHO系列樓盤的The YOHO Hub亦快將登場吸客。 元朗區本身為舊式墟集 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 新界西北二手頻破頂 或影響元朗站新盤定價 今日 新界西北二手頻破頂 或影響元朗站新盤定價 The YOHO Hub 主打2房及3房【即將開售】 今日 The YOHO Hub 主打2房及3房【即將開售】 Grand YOHO 5年前開售呎價$1萬有找【2016年開售】 今日 Grand YOHO 5年前開售呎價$1萬有找【2016年開售】 YOHO Town 當年$74萬入場 現升值逾10倍【2003年開售】 今日 YOHO Town 當年$74萬入場 現升值逾10倍【2003年開售】 YOHO Midtown 連錄新高成交 2房高見$986萬【2010年開售】 今日 YOHO Midtown 連錄新高成交 2房高見$986萬【2010年開售】 你可能感興趣 新界西北二手頻破頂 或影響元朗站新盤定價 今日 01:00 新界西北二手頻破頂 或影響元朗站新盤定價 The YOHO Hub 主打2房及3房【即將開售】 今日 01:00 The YOHO Hub 主打2房及3房【即將開售】 Grand YOHO 5年前開售呎價$1萬有找【2016年開售】 今日 01:00 Grand YOHO 5年前開售呎價$1萬有找【2016年開售】 最新專欄文章 更多 YOHO Midtown 連錄新高成交 2房高見$986萬【2010年開售】 今日 YOHO Midtown 連錄新高成交 2房高見$986萬【2010年開售】 YOHO Town 當年$74萬入場 現升值逾10倍【2003年開售】 今日 YOHO Town 當年$74萬入場 現升值逾10倍【2003年開售】 Grand YOHO 5年前開售呎價$1萬有找【2016年開售】 今日 Grand YOHO 5年前開售呎價$1萬有找【2016年開售】 The YOHO Hub 主打2房及3房【即將開售】 今日 The YOHO Hub 主打2房及3房【即將開售】 新界西北二手頻破頂 或影響元朗站新盤定價 今日 新界西北二手頻破頂 或影響元朗站新盤定價 元朗區