歷廿年發展進程 YOHO生活圈 銳變元朗心臟地帶

元朗區已由新市鎮變成發展成熟社區，港鐵元朗站一帶更由住宅群及商場群變成「YOHO生活圈」，挾新界西北最大商場及屯馬綫優勢，YOHO系列樓盤的The YOHO Hub亦快將登場吸客。

元朗區本身為舊式墟集

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