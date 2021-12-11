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上環CAINE HILL首批涉50伙 折實價約$542萬起

置業家居 2021/12/11

分享：

恒地發展上環堅道新盤CAINE HILL日前公布首張價單，涉及50伙單位，開放式折實價低於$600萬。

CAINE HILL價單1號共50伙，包括39伙1房單位及11伙開放式單位，分布在B室、D室、F室

...

欄名 : 新盤速遞

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