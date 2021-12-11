上環CAINE HILL首批涉50伙 折實價約$542萬起 置業家居 2021/12/11 分享： 恒地發展上環堅道新盤CAINE HILL日前公布首張價單，涉及50伙單位，開放式折實價低於$600萬。 CAINE HILL價單1號共50伙，包括39伙1房單位及11伙開放式單位，分布在B室、D室、F室 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 旺角雋薈120伙全屬開放式 最細152呎起 今日 旺角雋薈120伙全屬開放式 最細152呎起 長沙灣東京街項目 本港首個MiC建造私樓 明年推售 2021/12/04 長沙灣東京街項目 本港首個MiC建造私樓 明年推售 元朗The YOHO Hub 料月中開售 首批涵蓋1房至4房 2021/12/04 元朗The YOHO Hub 料月中開售 首批涵蓋1房至4房 堅尼地城KENNEDY 38今日開賣130伙 折實$618.3萬起入場 2021/11/20 堅尼地城KENNEDY 38今日開賣130伙 折實$618.3萬起入場 石峽尾緹外涉64伙快將推售 獨立屋面積逾萬呎 2021/11/20 石峽尾緹外涉64伙快將推售 獨立屋面積逾萬呎 銷售安排 一手市場 CAINE HILL