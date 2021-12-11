旺角雋薈120伙全屬開放式 最細152呎起

益兆及俊和合作發展旺角豉油街新盤雋薈（SOYO），提供120伙開放式單位，實用面積由152平方呎起，料月內推售。

雋薈位處旺角豉油街63號，為單幢式住宅項目，提供120伙，全數為開放式單位，實用面積介乎

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