旺角雋薈120伙全屬開放式 最細152呎起 置業家居 2021/12/11 分享： 益兆及俊和合作發展旺角豉油街新盤雋薈（SOYO），提供120伙開放式單位，實用面積由152平方呎起，料月內推售。 雋薈位處旺角豉油街63號，為單幢式住宅項目，提供120伙，全數為開放式單位，實用面積介乎 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 上環CAINE HILL首批涉50伙 折實價約$542萬起 今日 上環CAINE HILL首批涉50伙 折實價約$542萬起 長沙灣東京街項目 本港首個MiC建造私樓 明年推售 2021/12/04 長沙灣東京街項目 本港首個MiC建造私樓 明年推售 元朗The YOHO Hub 料月中開售 首批涵蓋1房至4房 2021/12/04 元朗The YOHO Hub 料月中開售 首批涵蓋1房至4房 堅尼地城KENNEDY 38今日開賣130伙 折實$618.3萬起入場 2021/11/20 堅尼地城KENNEDY 38今日開賣130伙 折實$618.3萬起入場 石峽尾緹外涉64伙快將推售 獨立屋面積逾萬呎 2021/11/20 石峽尾緹外涉64伙快將推售 獨立屋面積逾萬呎 一手市場