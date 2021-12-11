夏威夷豪園內籠簇新 置業家居 2021/12/11 分享： 單位：單號屋 實用面積：1,076平方呎 叫價：$1,250萬（呎價：$11,617） 單位提供：美聯（97268688） 作者：唐健恒 責任編輯：郭慧敏 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 平住「屋仔」 元朗碧豪苑698呎 $990萬入場 今日 平住「屋仔」 元朗碧豪苑698呎 $990萬入場 碧豪苑裝修企理 今日 碧豪苑裝修企理 四季雅苑寬敞四正 今日 四季雅苑寬敞四正 你可能感興趣 平住「屋仔」 元朗碧豪苑698呎 $990萬入場 今日 01:00 平住「屋仔」 元朗碧豪苑698呎 $990萬入場 碧豪苑裝修企理 今日 01:00 碧豪苑裝修企理 四季雅苑寬敞四正 今日 01:00 四季雅苑寬敞四正 最新專欄文章 更多 平住「屋仔」 元朗碧豪苑698呎 $990萬入場 今日 平住「屋仔」 元朗碧豪苑698呎 $990萬入場 四季雅苑寬敞四正 今日 四季雅苑寬敞四正 碧豪苑裝修企理 今日 碧豪苑裝修企理 加州花園近千呎洋房連花園 入場價$1,200萬起 2021/12/04 加州花園近千呎洋房連花園 入場價$1,200萬起 加州花園品味裝修 2021/12/04 加州花園品味裝修 二手市場 放盤