四季雅苑寬敞四正 置業家居 2021/12/11 分享： 單位：單號屋 實用面積：1,117平方呎 叫價：$1,290萬（呎價：$11,549） 單位提供：中原（96380380） 作者：唐健恒 責任編輯：郭慧敏 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 平住「屋仔」 元朗碧豪苑698呎 $990萬入場 今日 平住「屋仔」 元朗碧豪苑698呎 $990萬入場 碧豪苑裝修企理 今日 碧豪苑裝修企理 夏威夷豪園內籠簇新 今日 夏威夷豪園內籠簇新 你可能感興趣 平住「屋仔」 元朗碧豪苑698呎 $990萬入場 今日 01:00 平住「屋仔」 元朗碧豪苑698呎 $990萬入場 碧豪苑裝修企理 今日 01:00 碧豪苑裝修企理 夏威夷豪園內籠簇新 今日 01:00 夏威夷豪園內籠簇新 最新專欄文章 更多 平住「屋仔」 元朗碧豪苑698呎 $990萬入場 今日 平住「屋仔」 元朗碧豪苑698呎 $990萬入場 夏威夷豪園內籠簇新 今日 夏威夷豪園內籠簇新 碧豪苑裝修企理 今日 碧豪苑裝修企理 加州花園近千呎洋房連花園 入場價$1,200萬起 2021/12/04 加州花園近千呎洋房連花園 入場價$1,200萬起 加州花園品味裝修 2021/12/04 加州花園品味裝修 二手市場 放盤 四季雅苑