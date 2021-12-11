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平住「屋仔」 元朗碧豪苑698呎 $990萬入場

置業家居 2021/12/11

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要「千萬尋屋仔」，除了大型屋苑外，如元朗加州花園及錦綉花園，其實新界區內也有不少造價$1,500萬內的洋房可供選擇，當中元朗牛潭尾碧豪苑入場價更低於$1,000萬，且可承造八成按揭。

根據本刊向代理統計

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欄名 : 樓市熱話

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