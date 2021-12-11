平住「屋仔」 元朗碧豪苑698呎 $990萬入場 置業家居 2021/12/11 分享： 要「千萬尋屋仔」，除了大型屋苑外，如元朗加州花園及錦綉花園，其實新界區內也有不少造價$1,500萬內的洋房可供選擇，當中元朗牛潭尾碧豪苑入場價更低於$1,000萬，且可承造八成按揭。 根據本刊向代理統計 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 碧豪苑裝修企理 今日 碧豪苑裝修企理 夏威夷豪園內籠簇新 今日 夏威夷豪園內籠簇新 四季雅苑寬敞四正 今日 四季雅苑寬敞四正 你可能感興趣 碧豪苑裝修企理 今日 01:00 碧豪苑裝修企理 夏威夷豪園內籠簇新 今日 01:00 夏威夷豪園內籠簇新 四季雅苑寬敞四正 今日 01:00 四季雅苑寬敞四正 最新專欄文章 更多 四季雅苑寬敞四正 今日 四季雅苑寬敞四正 夏威夷豪園內籠簇新 今日 夏威夷豪園內籠簇新 碧豪苑裝修企理 今日 碧豪苑裝修企理 加州花園近千呎洋房連花園 入場價$1,200萬起 2021/12/04 加州花園近千呎洋房連花園 入場價$1,200萬起 加州花園品味裝修 2021/12/04 加州花園品味裝修 中原地產 放盤 二手市場 碧豪苑