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HYGGE furniture & stuff創辦人Sonia 冀實踐「小確幸」概念 讓港人「愛回家」

置業家居 2021/12/11

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眾所周知，香港單位細，有甚麼辦法盡用空間？選擇多功能變形家具，非常適合！HYGGE為香港原創的北歐風家具品牌，HYGGE furniture & stuff創辦人Sonia希望透過設計家具，讓香港人「

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欄名 : 地區‧人‧情

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