HYGGE furniture & stuff創辦人Sonia 冀實踐「小確幸」概念 讓港人「愛回家」 置業家居 2021/12/11 分享： 眾所周知，香港單位細，有甚麼辦法盡用空間？選擇多功能變形家具，非常適合！HYGGE為香港原創的北歐風家具品牌，HYGGE furniture & stuff創辦人Sonia希望透過設計家具，讓香港人「 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 漁民轉型發展有機漁業 無污染養出優質魚 2021/12/04 漁民轉型發展有機漁業 無污染養出優質魚 Cannable二酚公館亞洲首間CBD按摩店 紓緩疲勞 全新體驗 2021/11/27 Cannable二酚公館亞洲首間CBD按摩店 紓緩疲勞 全新體驗 演員麥芷誼疫情期間「無戲拍」 兼任地產代理雙綫發展 2021/11/20 演員麥芷誼疫情期間「無戲拍」 兼任地產代理雙綫發展 全新科技品牌Oodles為用家量身訂造 由度尺到做傢俬一條龍 2021/11/13 全新科技品牌Oodles為用家量身訂造 由度尺到做傢俬一條龍 90後兄弟 西貢開Cafe 推廣「夜啡」文化 2021/11/06 90後兄弟 西貢開Cafe 推廣「夜啡」文化 納米樓 家具 人物專訪 丹麥