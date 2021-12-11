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CCL按周跌0.31% 高位爭持待突破

置業家居 2021/12/11

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中原城市領先指數CCL最新報187.75點（根據11月29日至12月5日簽訂正式買賣合約，11月15日至11月21日簽臨時買賣合約計算），按周跌0.31%。

本周四區樓價3跌1升。港島區報193.56點

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